Жители, которые декларировали свои доходы за 2017 г., но не заплатили подоходный налог, на этой неделе получат напоминания из Государственной налоговой инспекции (ГНИ).
© DELFI / Kiril Čachovskij

Получив сообщение, жителям не стоит спешить с оплатой задолженности, если у них сейчас нет необходимых - они могут обратиться в ГНИ с просьбой отложить выплату или разрешить заплатить долг частями.

"Большая часть жителей своевременно и добровольно платит налоги, а тем, кто этого не сделал, ГНИ всегда рассылает напоминание - по эл. почте", - сказала представитель ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене.

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Она отмечает, что жители, не пользующиеся системой Mano VMI, получат уведомление по традиционной почте.

По данным ГНИ, в этом году было получено 1,3 млн. деклараций, жители заплатили в бюджет 123,5 млн. евро подоходного налога.

Однако еще 54 000 жителей налоги не заплатили, они на этой неделе должны получить сообщение о необходимости заплатить налоги.

Жителей просят заплатить налоги как можно скорее, поскольку за каждый просроченный день ГНИ насчитывает пеню в размере 0,03% от суммы.

Те жители, которые испытывают финансовые трудности, могут обратиться в ГНИ и отложить выплату задолженности.

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