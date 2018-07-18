Получив сообщение, жителям не стоит спешить с оплатой задолженности, если у них сейчас нет необходимых - они могут обратиться в ГНИ с просьбой отложить выплату или разрешить заплатить долг частями.

"Большая часть жителей своевременно и добровольно платит налоги, а тем, кто этого не сделал, ГНИ всегда рассылает напоминание - по эл. почте", - сказала представитель ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене.

Она отмечает, что жители, не пользующиеся системой Mano VMI, получат уведомление по традиционной почте.

По данным ГНИ, в этом году было получено 1,3 млн. деклараций, жители заплатили в бюджет 123,5 млн. евро подоходного налога.

Однако еще 54 000 жителей налоги не заплатили, они на этой неделе должны получить сообщение о необходимости заплатить налоги.

Жителей просят заплатить налоги как можно скорее, поскольку за каждый просроченный день ГНИ насчитывает пеню в размере 0,03% от суммы.

Те жители, которые испытывают финансовые трудности, могут обратиться в ГНИ и отложить выплату задолженности.