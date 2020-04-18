52 из 90 новых случаев коронавируса диагностировали у жителей Неменчине

Об этом 18 апреля сказала директор Вильнюсского отдела Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене.

"Из этих новых случаев 52 - работники Vilnikа. Это выяснилось в результате проверки работников предприятия, проведенной по распоряжению НЦОЗ", – сказала она.

"Очаг растет. Это значит, что меры, предпринятые в минувшие выходные, оправданы более чем на 100%", – продолжила специалист.

По ее словам, эти люди находятся дома, значит, скорее всего, симптомы у них легкие или их вообще нет.

"Видно большинство бессимптомные или с незначительными симптомами. Тяжелых случаев не могло быть, люди сами приехали на проверку", – сказала Лингене.

По ее словам, быстро растущее число заболевших в Неменчине показывает, что контакт с больными могли иметь почти все жители городка.

"Представьте себе, какое количество контактировавших сейчас может быть в Неменчине. Это почти весь город и будет. Вчера были 26 случаев, количество контактов больше ста и росло каждый час, а сейчас когда есть 52 новых, представляете, что будет?", – сказала Лингене.

"Значит, надо проверять всех, не зависимо от того, был контакт или нет, поскольку этот контакт сложно определить", - продолжила она.

На данный момент в Неменчине 78 случаев заболевания.

Напомним, что Неменчине было решено закрыть, когда очаг заболевания обнаружили на швейном предприятии Vilnika, и коронавирус диагностировали у работника дома престарелых Senevita. Было решено проверить всех жителей Неменчине.