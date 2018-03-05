По словам пресс-секретаря Министра культуры Риты Грумадайте, на пост директора театра претендуют 5 кандидатов.
Представители Русского драмтеатра подтвердили BNS, что заявку на участие в конкурсе подал и действующий глава театра Йонас Вайткус, который возглавляет его с 2008 года. Недавно Вайткуса публично обвинили в недолжном сексуальном поведении.
Минкульт заметил, что на данный момент нет повода для того, чтобы не разрешать Вайткусу участвовать в конкурсе.
Напомним, что лауреата национальной премии по культуре и науки и преподавателя Литовской академии музыки и театра Вайткуса в приставаниях обвинили декоратор Симона Бекшайте, его бывший ассистент Юдита Юкняле, бывшая студентка Эгле Лекстутите и еще одна девушка, которая не назвала СМИ свое имя. Вайткус назвал обвинения клеветнической кампанией, которую осуществляют российские пропагандистские каналы.
У высоких цен на Казюкасе есть объяснение: намерены расторгнуть договор с организатором
Вильнюсская мэрия намерена расторгнуть договор с...
В Каунасе зафиксировали два случая малярии, одна женщина скончалась (3)
У двух жительниц Каунаса , которые вернулись с...
В Японию посылают клон знаменитого Стелмужского дуба (3)
В Японию на следующей неделе доставят уникальный...
В марте появятся предварительные декларации граждан
В середине марта жители Литвы уже смогут проверить...
Разница в ценах за место на Казюкасе: кое-кто платил в несколько раз больше (13)
Директор администрации Вильнюсской мэрии Повилас...
TOP новостей
Еще один выпад против министра обороны Литвы - обвинили в одобрении аннексии Крыма (29)
"Давайте смотреть правде в глаза – надо признать Крым...
Президент Литвы: Россия в ответе за ухудшение положения крымских татар (79)
Россия в ответе за ухудшение положения крымских татар,...
У высоких цен на Казюкасе есть объяснение: намерены расторгнуть договор с организатором
Вильнюсская мэрия намерена расторгнуть договор с...
В Литве прощаются с оперным певцом Виргилиюсом Норейкой (2)
В понедельник Литва прощается со скончавшимся в...
Сравнение цен: действительно ли после введения евро цены изменились 1:1 (191)
Какая цена была в литах, такой она и осталась, только...