В понедельник проходит конкурс на должность главы Русском драмтеатра Литвы.
© DELFI / Tomas Vinickas

По словам пресс-секретаря Министра культуры Риты Грумадайте, на пост директора театра претендуют 5 кандидатов.

Представители Русского драмтеатра подтвердили BNS, что заявку на участие в конкурсе подал и действующий глава театра Йонас Вайткус, который возглавляет его с 2008 года. Недавно Вайткуса публично обвинили в недолжном сексуальном поведении.

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Минкульт заметил, что на данный момент нет повода для того, чтобы не разрешать Вайткусу участвовать в конкурсе.

Напомним, что лауреата национальной премии по культуре и науки и преподавателя Литовской академии музыки и театра Вайткуса в приставаниях обвинили декоратор Симона Бекшайте, его бывший ассистент Юдита Юкняле, бывшая студентка Эгле Лекстутите и еще одна девушка, которая не назвала СМИ свое имя. Вайткус назвал обвинения клеветнической кампанией, которую осуществляют российские пропагандистские каналы.

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