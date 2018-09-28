В городе такие низкие доходы были у 9,9% жителей (в 5 крупных городах – у 6,5%, в других городах – 15,3%), в селах – 21,7%, сообщает департамент статистики.
Уровень нищеты среди детей до 18 лет был выше, чем среди работающего населения и пенсионеров. В 2017 г. он составлял 16,4% и был на 3,5% меньше, чем в 2016 г.
Абсолютный уровень нищеты среди семей с детьми и семей без детей почти не изменился – соответственно 13,8 и 13,9%. В нищете обычно жили люди, которые в одиночку воспитывают детей (уровень абсолютной нищеты таких семей – 37,4%) и одинокие люди (28,2%).
Ниже абсолютного уровня нищеты живут 4,6% работающих людей, 53% безработных и 16,2% пенсионеров. Нищета среди работающего населения за год снизилась на 1,1%, среди пенсионеров – на 1,8%, а среди безработных почти не изменилась.
Если у людей отнять социальные выплаты и пособия (кроме пенсий по старости и вдовьих пенсий), абсолютный уровень нищеты в 2017 г. увеличился бы до 19,5%. В семьях, где двое родителей воспитывают 3 и больше детей - до 40,7%, детей до 18 лет – до 26,2%.
Абсолютный уровень нищеты - это невозможность удовлетворить минимальные потребности из-за нехватки средств.
Департамент статистики фиксирует показатель нищеты с 2005 года. В прошлом году доходы в 307 евро в месяц на одного человека или 644 евро на семью считались показателем на гране нищеты. В таких условиях в прошлом году жили 650 000 жителей Литвы - 22,9% от общего числа жителей и на 1% больше, чем в 2016 г.
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