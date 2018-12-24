Знаменитый белорусский поэт родился в деревне Заосье под Новогрудком.
Новогрудский замок и окрестности

24-го декабря 1789 года – день рождения знаменитого поэта Адама Мицкевича, великого сына Новогрудчины. Автор "Пана Тадеуша" родился в деревне Заосье Литовской губернии Российской империи, называл себя литвином, писал на польском языке, а всю жизнь боролся против угнетения русского царя.

Кроме "Пана Тадеуша", по мотивам которого снял фильм знаменитый польский режиссер Анджей Вайда, Мицкевич обессмертил свое имя поэмами "Дзяды", "Конрад Валленрод", "Фарис" и целым соцветием лирических стихов и баллад, часто буквально пропитанных искренней любовью к родному краю.

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Российский поэт Пушкин относился к Мицкевичу с величайшим почтением, и, как утверждают современники, "хотя и обычно сам господствовал в кругу литераторов, но в присутствии Мицкевича был очень скромный, так как считал его гораздо более "образованным и ученым".

Язык, на котором писал Мицкевич, считался языком польских дворян в Беларуси и Литве, но имел в себе множество белорусских элементов из местных белорусских говоров.

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