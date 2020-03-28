214 литовцев вернулись из Лондона специальным рейсом

Пресс-секретарь Lietuvos oro uostų Лина Бейшине заявила BNS, что в субботу в 23.38 самолет приземлился в Вильнюсе с 214 пассажирами.
Ожидается, что самолеты из Минска и Лондона приземлятся в Вильнюсе в субботу, а количество пассажиров пока не известно.
Алдона Гринене, пресс-секретарь Министерства транспорта и коммуникаций, ранее сообщила BNS, что все 220 билетов были выкуплены на специальный рейс из Лондона.
С пересадкой в Минске граждане Литвы могут вернуться из Парижа и Франкфурта.
Большинство регулярных рейсов было отменено для контроля распространения коронавируса, поэтому правительство и дипломаты организуют специальные рейсы домой для литовцев, которые не могут вернуться из разных стран.
Все лица, возвращающиеся в Литву, обязаны самоизолироваться в течение 14 дней. За нарушение требований грозит ответственность.
2526 граждан уже вернулись в Литву специальными рейсами.
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