Председатель парламентской Комиссии исторической памяти и борьбы за свободу Арунас Гумуляускас предлагает объявить 2021-ый годом культуры и истории татар Литвы.
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

Через два года исполнится 700 лет заключения союза между главой Великого Княжества Литовского Гедиминасом и татарами, тогда же будет отмечаться годовщина совместной борьбы с Орденом Крестоносцев.

„(...) Община татар Литвы внесла значительный вклад в восстановление литовской государственности, в историю и культуру, связала свою жизнь с Литвой и является неотделимой частью ее истории" – говорится в проекте постановления Сейма Литвы.

Документом правительству предлагается до 1 октября 2020 года подготовить программу года истории и культуры татар Литвы и утвердить ее, предусмотреть в бюджете 2021 года средства для ее реализации.

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