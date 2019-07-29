Через два года исполнится 700 лет заключения союза между главой Великого Княжества Литовского Гедиминасом и татарами, тогда же будет отмечаться годовщина совместной борьбы с Орденом Крестоносцев.

„(...) Община татар Литвы внесла значительный вклад в восстановление литовской государственности, в историю и культуру, связала свою жизнь с Литвой и является неотделимой частью ее истории" – говорится в проекте постановления Сейма Литвы.

Документом правительству предлагается до 1 октября 2020 года подготовить программу года истории и культуры татар Литвы и утвердить ее, предусмотреть в бюджете 2021 года средства для ее реализации.