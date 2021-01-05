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Прошлый год в Литве был самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений и впервые за все 12 месяцев средняя температура воздуха была плюсовой, сообщила во вторник Литовская гидрометеорологическая служба.
2020 год в Литве был самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений
© DELFI / Andrius Ufartas

По ее данным, среднегодовая температура в 2020 году в Литве была плюс 9,2 °C, что на 2,3 °C выше средней температуры за много лет.

Впервые за всю историю метеорологических наблюдений среднегодовая температура воздуха превысила показатель 9 °C.

Зима и осень 2020 года тоже стали самыми теплыми за всю историю метеорологических наблюдений.

Первые метеорологические наблюдения в Литве были начаты в Вильнюсе, здесь ежедневные замеры температуры воздуха производятся почти 250 лет - с 1778 года.

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