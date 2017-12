28 октября следующего года будет отмечаться 225 годовщина со дня рождения Даукантаса. Даукантас в 1922 году написал первую историю Литвы на литовском языке. 2018 год Сейм также объявил годом столетия восстановления независимости Литвы, Видунаса, движения литовских скаутов, участника борьбы за свободу Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса, Саюдиса, отца Станисловаса и Литовского женского католического союза.











