28 октября следующего года будет отмечаться 225 годовщина со дня рождения Даукантаса.
Даукантас в 1922 году написал первую историю Литвы на литовском языке.
2018 год Сейм также объявил годом столетия восстановления независимости Литвы, Видунаса, движения литовских скаутов, участника борьбы за свободу Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса, Саюдиса, отца Станисловаса и Литовского женского католического союза.
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