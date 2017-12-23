Сейм Литвы 2018 год объявил годом просветителя, историка XIX века Симонаса Даукантаса.
© D.Tunkūno nuotr.

28 октября следующего года будет отмечаться 225 годовщина со дня рождения Даукантаса.

Даукантас в 1922 году написал первую историю Литвы на литовском языке.

2018 год Сейм также объявил годом столетия восстановления независимости Литвы, Видунаса, движения литовских скаутов, участника борьбы за свободу Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса, Саюдиса, отца Станисловаса и Литовского женского католического союза.

BNS
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