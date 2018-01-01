Детские пособия с января независимо от доходов родителей будут выплачиваться всем детям страны в возрасте до 18 лет, а если они учатся - до 21-ого года, и составят 30 евро в месяц.

Если семья многодетная, то ее месячная выплата на ребенка до двух лет составит 58,5 евро и 45,2 евро – на старших детей.

Дополнительные выплаты будут получать и семье с малыми доходами. Если доходы на одного члена семьи будут ниже 183 евро, то выплата на ребенка до двух лет будет составлять 58,5 евро, и 45,2 евро - на ребенка старше двух лет.

Родители, растящие несовершеннолетних детей, могли платить сниженный подоходный налог, однако сейчас эта льгота упраздняется, одновременно устанавливаются выплаты для детей. Благодаря налоговой льготе за одного ребенка, работающим родителям возвращались до 30 евро. Эта сумма равна выплате установленной с 2018 года.