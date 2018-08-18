На маяке пройдет посвященное празднику мероприятие. День маяка отмечают маяки всего мира. В прошлом году в нем участвовали 453 маяков в 47-ми странах мира. Цель мероприятия - рассказать обществу о маяках, обратить внимание на необходимость беречь их. Праздник стали отмечать с 1789 г., когда Конгресс США принял закон о сохранении маяков и присмотре за ними, подписанный Джорджем Вашингтоном.
Инициатор праздника в Клайпеде - Айдас Юркштас. Он предлагает взглянуть на Клайпеду и Балтийское море с 40-метровой высоты.
Как повышали пенсионный возраст в странах бывшего СССР. И сколько получают пенсионеры (3)
Россия, задумав повысить возраст выхода на пенсию,...
18 августа желающие могут посетить маяк в Клайпеде
18 августа в Клайпеде по случаю Дня маяков можно...
Погода: тепло ожидается и на следующей неделе
Летняя погода из Литвы не уйдет и на следующей неделе....
Читатель портала снял на видео невиданное существо: неужели в Литве появились колибри? (15)
Читатель DELFI Валдас снял на видео невиданное доселе...
В ЕГУ принято немного меньше студентов, чем в прошлом году (11)
Действующий в Вильнюсе Европейский гуманитарный...
TOP новостей
Глава Aprangа: мы должны честно сказать, цены не снизятся (49)
"Хватит пугать людей тем, что у нас самые высокие цены в...
Максим Галкин в Паланге шутил об отношениях Грибаускайте и Путина (100)
В Палангском концертном зале 16 августа выступал Максим...
Перевозчики предлагают отдыхающим провести ночь в кабине тягача (8)
Литовская ассоциация перевозчиков проводит акцию –...
Трамп: я сдержал обещание и вновь сделал Америку великой (35)
Президент США Дональд Трамп заявил, что выполнил...
Погода: тепло ожидается и на следующей неделе
Летняя погода из Литвы не уйдет и на следующей неделе....