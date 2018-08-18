18 августа желающие могут посетить маяк в Клайпеде

18 августа в Клайпеде по случаю Дня маяков можно посетить маяк. Время посещения с 11 до 18 ч.
© DELFI / Dainius Sinkevičius

На маяке пройдет посвященное празднику мероприятие. День маяка отмечают маяки всего мира. В прошлом году в нем участвовали 453 маяков в 47-ми странах мира. Цель мероприятия - рассказать обществу о маяках, обратить внимание на необходимость беречь их. Праздник стали отмечать с 1789 г., когда Конгресс США принял закон о сохранении маяков и присмотре за ними, подписанный Джорджем Вашингтоном.

Инициатор праздника в Клайпеде - Айдас Юркштас. Он предлагает взглянуть на Клайпеду и Балтийское море с 40-метровой высоты.

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