9 новорожденных – 4 девочки и 5 мальчиков родились в Клайпеде 16 февраля, в 100-летие Литвы. Первую из родившихся в этот день девочек родители назвали Лайсве (Свобода).
© Klaipėdos savivaldybė

Появившихся на свет в этот памятный день малышей поздравил мэр города Витаутас Грубляускас.

"Я пожелал всего наилучшего всем малышам и их счастливым родителям – пожелал им оставаться здоровыми и бодрыми, и отметить 200-летие Литвы. Я не сомневаюсь – для них это реально, от всего сердца желаю этого", – сказал Грубляускас.

Новорожденным подарили символические грамоты по случаю столетия Литвы, а их родителям - триколоры.

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