По словам мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, это обойдется бюджету в 29 000 евро – на такую сумму в праздничные дни обычно покупают билеты на проезд. Он подчеркнул, что бесплатный проезд важен тем, что немалая часть стоянок в центре столицы будет закрыта из-за мероприятий.
По словам Шимашюса, праздничные мероприятия начнутся с самого утра и будут длиться до вечера, поэтому мэрия хочет, чтобы у жителей была возможность участвовать в мероприятиях "не ограничивая себя из-за расходов на транспорт". Кроме того, это снизит вероятность образования заторов.
Вильнюс - не первый город в странах Балтии, который предлагает подобную инициативу – 18 ноября 2017 года по случаю 99-летия восстановления Латвийского государства проезд в Риге был бесплатным.
Мероприятия по случаю 16 февраля в Вильнюса состоятся на площади С.Даукантаса, в Доме подписантов, В Кафедральном соборе и др., на кладбище Расу почтят память подписантов Акта от 16 февраля.
16 февраля 1918 года Совет Литвы объявил о восстановлении независимого Литовского государства.
Одна из улиц Вильнюса названа в честь погибшего президента Польши Леха Качиньского (20)
Вильнюсская мэрия в среду, 7 февраля, назвала одну из...
В литовском скандале #metoo – и дизайнер Юозас Статкявичюс (17)
Известный литовский дизайнер Юозас Статкявичюс...
16 февраля проезд в общественном транспорте столицы Литвы будет бесплатным (12)
16 февраля в 100-летие восстановления Литовского...
Комиссия проверила еду, которой кормят пациентов Вильнюсской больницы (19)
7 февраля в Республиканскую вильнюсскую...
Вильнюсская прокуратура расследует свидетельства о сексуальных домогательствах (7)
Вильнюсская окружная прокуратура (ВОП) оценит...
TOP новостей
Дорожает не только картошка – литовские овощеводы озвучили цены (33)
В магазинах Литвы растут цены на большую часть овощей,...
16 февраля проезд в общественном транспорте столицы Литвы будет бесплатным (12)
16 февраля в 100-летие восстановления Литовского...
Эксперимент подтвердил: выходцы из Восточной Европы работают быстрее, чем британцы литовцы уже не спешат на фермы (36)
В рамках эксперимента британская молодежь попробовала...
В литовском скандале #metoo – и дизайнер Юозас Статкявичюс (17)
Известный литовский дизайнер Юозас Статкявичюс...
Комиссия проверила еду, которой кормят пациентов Вильнюсской больницы (19)
7 февраля в Республиканскую вильнюсскую...