16 февраля в 100-летие восстановления Литовского государства проезд в общественном транспорте столицы будет бесплатным, такое решение принял столичный горсовет.
Vilniečiai išbandys pirmąjį mieste elektrinį autobusą
© "Komunikaciniai projektai"

По словам мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, это обойдется бюджету в 29 000 евро – на такую сумму в праздничные дни обычно покупают билеты на проезд. Он подчеркнул, что бесплатный проезд важен тем, что немалая часть стоянок в центре столицы будет закрыта из-за мероприятий.

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По словам Шимашюса, праздничные мероприятия начнутся с самого утра и будут длиться до вечера, поэтому мэрия хочет, чтобы у жителей была возможность участвовать в мероприятиях "не ограничивая себя из-за расходов на транспорт". Кроме того, это снизит вероятность образования заторов.

Вильнюс - не первый город в странах Балтии, который предлагает подобную инициативу – 18 ноября 2017 года по случаю 99-летия восстановления Латвийского государства проезд в Риге был бесплатным.

Мероприятия по случаю 16 февраля в Вильнюса состоятся на площади С.Даукантаса, в Доме подписантов, В Кафедральном соборе и др., на кладбище Расу почтят память подписантов Акта от 16 февраля.

16 февраля 1918 года Совет Литвы объявил о восстановлении независимого Литовского государства.

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