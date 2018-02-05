По словам мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, горсовету предлагается утвердить это предложение, потому что 16 февраля в городе намечается много мероприятий, поэтому нужно "использовать все средства для создания праздничной атмосферы в городе".
"Мероприятия начнутся утром и будут продолжаться до вечера, поэтому мы хотим, чтобы у людей была возможность участвовать в них максимально массово, не ограничивая себя в тратах на проезд, одновременно это помогло бы уменьшить вероятные транспортные заторы по пути в центр. Поэтому мы внесем на рассмотрение горсовета предложение подарить 16 февраля бесплатный общественный транспорт всем горожанам и гостям города", - сказал Р. Шимашюс в комментарии для BNS.
16 февраля 1918 года Литовский Совет объявил о восстановлении независимого Литовского государства.
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