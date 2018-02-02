По случаю 100-летия Литвы 16 февраля этого года аэропорт Лос-Анджелеса (США) предстанет в цветах литовского триколора. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Литвы.
© DELFI / Tomas Vinickas

"Очень радует, что Лос-Анджелес будет участвовать в мероприятиях по случаю 100-летия восстановления современной Литвы. Такое внимание – важный подарок для 10 000 литовцев, живущих в Лос-Анджелесе и рядом с ним", – сказал генеральный консул Литвы в Лос-Анджелесе Дарюс Гайдис.

Инсталляция LAX Gateway Pylons окрасится в цвета литовского флага 16 февраля и будет светиться до утра 17 февраля.

Во втором по размерам аэропорту США ежедневно бывает 190 000–220 000 пассажиров.

16 февраля Литва отмечает 100-летие. 16 февраля 1918 года Совет Литвы подписал акт о восстановлении независимого Литовского государства.

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