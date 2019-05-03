В этом году жители Литвы заполнили больше 1,5 млн. деклараций доходов и больше 83 000 деклараций имущества, а также 256 000 заявок на перевод части подоходного налога в виде помощи, информирует Государственная налоговая инспекция.
Eurai
© DELFI / Karolina Pansevič

Почти 699 000 жителей, заполнивших декларацию, получат переплаченный подоходный налог. Им в общей сложности вернут 152 млн. евро. Около 347 000 жителей должны были заплатить подоходный налог, они переведут почти 198 млн. евро.

В этом году декларации за 2018 год должны были заполнить почти 727 000 жителей, из них 588 000 выполнили это обязательство, а 139 000 - нет (из них 38 000 - самозанятые граждане). Декларацию имущества должны были подать 100 700 жителей, больше 82 000 выполнили свое обязательство.

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Почти 180 000 жителей уже получили переплаченный подоходный налог (около 29 млн. евро).

ГНИ уже проверила 283 000 деклараций. В 4,9% (больше 14 000) были установлены несоответствия. Эти жители должны будут уточнить декларации.

ГНИ напоминает, что жителям, которые должны заплатить подоходный налог надо было заполнить декларации и заплатить налоги до 2 мая. С 3 мая за каждый просроченный день будут считать пеню в размере 0,03% от суммы.

Если жители из-за финансовых проблем не могут сразу заплатить всю сумму, они должны обратиться в ГНИ и составить план погашения задолженности.

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