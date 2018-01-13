13 января Литва отмечает День защитников свободы. Дата связана с трагическими событиями 13 января 1991 г., когда у телецентра в Вильнюсе погибли 14 человек, а также с обороной литовского Парламента (тогда - Верховный Совет).
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