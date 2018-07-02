2 июля заместитель начальника полиции Вильнюсского округа Миндаугас Стравинскас на пресс-конференции сообщил, что совершенное в выходные убийство 13-летнего ребенка, похоже, было незапланированным, оно произошло спонтанно.
© Marijampolės apsk. VPK nuotr.

В субботу, в 17.30 ч., поступило сообщение о том, что на ул. Шилтнамю был жестоко избит подросток. В полицию об экзекуции сообщил друг пострадавшего. Он рассказал, что двое подростков забили его камнями. Ребенок пытался бежать, но ему не удалось это сделать.

Кстати, ребенок, рассказавший о происшествии и указавший место происшествия, потом убежал, но полиция его нашла. По словам Стравинскаса, версия, что он мог быть участником преступления не исключена, но мало вероятна.

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Подозреваемые в убийстве 13-летнего ребенка были известны полиции  (8)

Избитый 13-летний ребенок 1 июля, в 6 ч. утра скончался в больнице.

Полиция задержала двух подозреваемых – 16 и 17 лет.

И подозреваемый, и покойный были известны полиции. 13-летняя жертва фигурировала в 30 эпизодах (он спал в общественном месте, был задержан нетрезвым, совершал разные преступления). Он часто участвовал в различных инцидентах с группой друзей (как совершеннолетних, так и несовершеннолетних).

Подозреваемые и их жертва, по сведениям полиции, были друзьями, вместе воровали, совершали другие преступления. В отношении одного из подозреваемых уже было заведено дело в связи с нанесением физических увечий.

Покойного воспитывала мать, его отец работает за границей.

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