

Первый триколор несли из сада военного музея им. Витаутаса Великого, а второй – с площади Независимости. Оба флага, длиной по 200 м каждый, встретились на аллее Лайсвес и двинулись в сторону Ратушной площади, где опоясали здание Ратуши.

В это время прошел также и флешмоб. Около 100 школьников, профессиональные хористы пели известную песню Гитиса Пашкявичюса. Песню подхватили и те, кто ничего не знал о готовящемся флешмобе.

