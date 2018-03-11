Первый триколор несли из сада военного музея им. Витаутаса Великого, а второй – с площади Независимости. Оба флага, длиной по 200 м каждый, встретились на аллее Лайсвес и двинулись в сторону Ратушной площади, где опоясали здание Ратуши.
В это время прошел также и флешмоб. Около 100 школьников, профессиональные хористы пели известную песню Гитиса Пашкявичюса. Песню подхватили и те, кто ничего не знал о готовящемся флешмобе.
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