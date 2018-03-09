9 марта утром сын профессора Витаутас В. Ландсбергис сказал DELFI, что состояние его отца "стабильно больничное".
"Мы ждем, что когда-то оно станет стабильнее, чтобы его могли выписать. Какой-то серьезной опасности нет, но присмотр врачей необходим" – сказал Витаутас В. Ландсбергис.
По его словам, Ландсбергис не сможет принять участие в мероприятиях по случаю 11 марта. Однако на вопрос, намерен ли профессор поздравить Литву, как он это сделал 16 февраля, Витаутас В. Ландсбергис ответил: "Все может быть".
"Я знаю, что сегодня что-то будут снимать, кто-то намерен приехать. Он работает в больнице. Думаю, все может быть, он точно не останется в стороне (от 11 марта), это не свойственно его характеру", – сказал сын профессора.
DELFI напоминает, что из-за болезни первый фактический глава независимой Литвы Ландсбергис пропустил торжества по случаю 100-летия государства.
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