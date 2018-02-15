100-летие страны жители Литвы отмечают с большим оптимизмом. Настроение жителей страны значительно улучшилось. Таковы данные исследования, которое с 2008 года каждый год проводит Центр мониторинга прав человека.
© DELFI / Orestas Gurevičius

По словам главы центра Гинтаутаса Хоментаускаса, в этом году наблюдается большая сплоченность жителей Литвы. Индекс отчуждения в обществе самый низкий с 2008 года. Похожие результаты были и в 2015 году.

"Показатель отчуждения важен при оценке и прогнозах эмоционального состояния общества. Чем меньше отчуждения, чем больше чувства общности, чем больше социальных контактов, тем выше чувство счастья в обществе, общее чувство удовлетворения жизнью, привязанности к стране", – сказал Хоментаускас.

Статьи по теме:
Лидеры белорусской оппозиции и правозащитники поздравляют Литву со 100-летием  (5)
"Люди столетия": выбраны те, кто имел самое большое значение для Литвы  (94)

По его словам, рост сплочения показывает рост доверия к государственным учреждениям власти: на вопрос "поможет ли власть в случае необходимости" положительно ответили в два раза больше людей, чем 9 лет назад.

Изменилось и отношение людей к своей жизни: "счастливыми" или "отчасти счастливыми" в конце 2017 года себя чувствовали 69% респондентов, в 2016 году - 65%.

Глава Baltijos tyrimai Раса Алишаускене отчасти связывает эти перемены с улучшением эмоционального состояния граждан перед важным для страны юбилеем.

Число жителей, которые гордятся тем, что являются гражданами Литвы, за год увеличилось с 69% до 82%.

"Это показывает, что мы понемногу выбираемся из кризиса самосознания, а более крепкое эмоциональное отождествление себя с Литвой позволяет надеяться на снижение потока эмигрантов. Конечно, если в стране не будет никаких серьезных недоразумений", – сказал Хоментаускас.

По словам партнера этого исследования, главы компании Gjensidige Марюса Юндуласа, вера в свою страну и желание быть ее частью – крепкая мотивация для того, чтобы устраивать здесь свою жизнь.

"Чувство единства общества укрепляет желание инвестировать свои средства, время и усилия в улучшение жизни в своей стране", – считает Юндулас.

Хоментаускас обратил внимание на то, что показатель намерений покончить с собой, хотя и остается высоким, но ниже чем в прошлом году и самый низкий с 2010 года.

По словам психотерапевта, это позволяет надеяться на снижение числа самоубийств в 2018 году.

Опрос компания Baltijos tyrimai провела 20 ноября - 4 декабря 2017 г. В нем участвовали 1108 респондентов с 15 лет.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Вильнюс по случаю 100-летия Литвы на неделю вернется в 1918 год (72)

Вильнюс по случаю 100-летия Литвы на неделю предлагает...

По случаю столетия восстановления государства в Литву прибудет и президент Финляндии (21)

Президент Финляндии Саули Ниинисто прибудет в...

Общество

В Сейме Литвы собраны подписи под импичментом Скарджюсу

Парламентская оппозиция собрала необходимые подписи...

Итальянская федерация дзюдо извинилась за гимн Литовской ССР (2)

Итальянская федерация дзюдо извинилась перед...

Лидеры белорусской оппозиции, правозащитники и журналисты поздравляют Литву со 100-летием (5)

Белорусские оппозиционные лидеры, общественные...

100-летие страны жители Литвы отмечают с большим оптимизмом (82)

100-летие страны жители Литвы отмечают с большим...

Фотограф Тримакас не придет на церемонию вручения Национальной премии

Обвинения в недостойном поведении в отношении...

TOP новостей

Адамкус обратился к политикам: давайте не позволим разочароваться в Литве (7)

Экс-президент Литвы Валдас Адамкус накануне столетия...

"Люди столетия": выбраны те, кто имел самое большое значение для Литвы (94)

Литва отмечает 100-летие восстановления государства. По...

Грибаускайте: Литва встречает новое столетие как никогда признанной (92)

Президент Литвы Даля Грибаускайте сказала, что Литва...

Блокада слова. Главред белорусской "Хартии'97" говорит о зачистке инфополя для вторжения России (11)

Продолжающуюся с конца января блокировку белорусского...

Витаутас Ландсбергис проведет праздничные дни в больнице (71)

Председатель Верховного совета-Восстановительного...