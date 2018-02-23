"100 лет вместе": на Книжную ярмарку приглашают люди, которые старше нашего государства

Авторы проекта "100 лет вместе", которые увековечили жителей Литвы старше 100 лет, приглашают на встречу на Вильнюсской книжной ярмарке, где представляют часть своего проекта – фотоальбом.
Fotografijų albumo "100 metų kartu" pristatymas Knygų mugėje
© Organizatorių nuotr.


"Неомраченные, ясные лица - словно весть о том, что мы чаще должны заглядывать в глаза близким людям, выслушать их", – представила свой фотопроект "100 лет вместе" фотограф Моника Пожярските.

Она посетила разные места нашей страны, встретилась с жителями, которым сто и больше лет, выслушала их рассказы, необычные истории. Все это легло в основу ее альбома, представленного на Книжной ярмарке.

Однако фотоальбом – лишь часть проекта. Режиссер Эдита Кабарайте, которая зафиксировала рецепты долгожительства этих людей, исторические рассказы, сняла документальный фильм "100 лет вместе".

Вся творческая группа приглашает на презентацию альбома 23 февраля, в 20 ч. в конференц-зал 5.1. Ждет встреча с Пожярските, Кабарайте, продюсером Кястутисом Драздаускасом и автором проекта Марюсом Чюжялисом.

Сам альбом "100 лет вместе" можно найти на стенде 3.18 в III зале ярмарки.

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