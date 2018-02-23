"100 лет вместе": на Книжную ярмарку приглашают люди, которые старше нашего государства

"Неомраченные, ясные лица - словно весть о том, что мы чаще должны заглядывать в глаза близким людям, выслушать их", – представила свой фотопроект "100 лет вместе" фотограф Моника Пожярските.
Она посетила разные места нашей страны, встретилась с жителями, которым сто и больше лет, выслушала их рассказы, необычные истории. Все это легло в основу ее альбома, представленного на Книжной ярмарке.
Однако фотоальбом – лишь часть проекта. Режиссер Эдита Кабарайте, которая зафиксировала рецепты долгожительства этих людей, исторические рассказы, сняла документальный фильм "100 лет вместе".
Вся творческая группа приглашает на презентацию альбома 23 февраля, в 20 ч. в конференц-зал 5.1. Ждет встреча с Пожярските, Кабарайте, продюсером Кястутисом Драздаускасом и автором проекта Марюсом Чюжялисом.
Сам альбом "100 лет вместе" можно найти на стенде 3.18 в III зале ярмарки.
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