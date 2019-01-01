В этом году исполняется 100 лет с того дня, как в Литве впервые был поднят литовский триколор на башне Гедиминаса. Его сшила группа добровольцев под командованием коменданта Вильнюса Казиса Шкирпы. Однако поднятый 1 января 1919 года триколор развевался над городом недолго – 5 января Вильнюс заняли большевики, которые сорвали желтую и зеленую полосы, оставив только красную, сообщает lrt.lt.
© DELFI / Domantas Pipas

После восстановления независимости страны 1 января стали отмечать как День государственного флага. После того как на башне поднимают новый флаг старый по традиции передают на хранение в одну из школ страны. В этом году флаг передадут Скайтсгиской гимназии Йонишкского района.

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