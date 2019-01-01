После восстановления независимости страны 1 января стали отмечать как День государственного флага. После того как на башне поднимают новый флаг старый по традиции передают на хранение в одну из школ страны. В этом году флаг передадут Скайтсгиской гимназии Йонишкского района.
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