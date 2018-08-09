Больше 100 000 жителей Литвы, которые самостоятельно платят обязательный налог на здравоохранение (ОНЗ), получили напоминания Фонда социальной защиты ("Содры") заплатить накопившийся штраф - в размере 36-903 евро, пишет lrt.lt.
© DELFI / Dainius Sinkevičius

Всего выслали 4000 напоминаний тем жителям, которые не заплатили ОНЗ за июль возможно, до конца июня они работали, а с июля не работали и не стояли на Бирже труда.

Кроме того, письма выслали 114 000 жителей, которые должны ОНЗ больше чем за один месяц. У некоторых долги появились больше 2 лет назад. С них "Содра" планирует взыскать долг 28 августа 2018 г.

Все письма разослана через электронную систему Фонда социального страхования. Почти 30 000 жителей получит письма по почте. Проверить, есть ли у вас долг, можно по интернету.

ОНЗ самостоятельно в Литве платят те, кто:

не работает и не стоит на Бирже труда,

не учится и не стоит на Бирже труда,

работает на себя.

Взносы переводят до последнего дня каждого месяца. Сумма месячного взноса равняется 9% минимальной зарплаты. В 2018 г. - это 36 евро в месяц, в 2017 г. – 34,20 евро.

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