В январе исполнится 10 лет с того дня, как в Литве утратил силу Закон национальных меньшинствах. За это время новый закон так и не пробил себе дорогу. Нужен ли новый закон? Каковы перспективы его принятия?
Участники дискуссии в студии DELFI: политолог Мариюш Антонович, председатель Совета общины Новой Вильни Максим Захаров и белорусский общественный деятель Александр Адамкович.
Начало трансляции - 10.15.
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