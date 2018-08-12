В минувший вторник Министерство науки и образования распространило сообщение о том, что День знаний в этом году переносят на 3 сентября, поскольку 1 сентября - суббота.

"Но по договоренности школьная община, согласовав вопрос с мэрией, может отмечать День знаний и в субботу". - было сказано в сообщении.

Стоит отметить, что 3 сентября торговля алкоголем будет разрешена.

"В законе нет условий, при которых этот запрет переносили бы на другой день", – сказали DELFI специалисты Департамента по контролю за табаком и алкоголем.

Поскольку 3 сентября - понедельник, алкоголь будут продавать с 10 до 20 ч.

Несмотря на то, что 1 сентября, в субботу, большая часть школ работать не будет, алкоголь в литовских магазинах приобрести не получится, поскольку это запрещено законом.

Алкоголь в этот день можно будет получить только в заведениях общепита, в международных поездах, самолетах, на паромах и т.д.

Однако торговая сеть Lidl сообщила, что 3 сентября в ее магазинах алкоголь продавать не будут.

"3 сентября, в понедельник, алкоголь не будем продавать во всех магазинах Lidl Литвы. Мы приняли такое решение, узнав, что большая часть школ отмечает День знаний 3 сентября, а запрет на продажу алкоголя на этот день не переносится.

Этот запрет напрямую связан с началом учебного года, поэтому мы считаем, что должны должным образом отреагировать на это", – сказал представитель Lidl Lietuva Валдас Лопета.

Департамент по контролю за табаком и алкоголем так оценил решение Lidl: "Департамента по контролю за табаком и алкоголем всегда приветствует инициативу социально ответственных экономических субъектов не продавать алкоголь и в другие дни, когда школы отмечают начало учебного года".

Другие торговые сети еще не определились с этим вопросом. Например, пресс-секретарь Norfa Дарюс Рилишкис сказал, что решение о запрете продажи алкоголя 3 сентября еще не принято.

Представитель Maximа Эрнеста Дапкене сказала, что такую инициативу обсуждают: "Сейчас мы рассматриваем все возможности. решение пока не принято".

Представитель Iki сказал, что пока нет решения отказаться от продажи алкоголя 3 сентября, а Rimi вообще не ответил на вопрос.