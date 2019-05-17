Успокаивают уезжающих во время выборов: есть простой способ выполнить свой долг

На актуальные вопросы о выборах в ЕП, которые состоятся 26 мая, рассказала председатель Главной избирательной комиссии Лаура Матийошайтите.

Выборы в ЕП (не) актуальны

Выборы в Европарламент проходят каждые 5 лет, и уделяется им недостаточное внимание, заметила Матийошайтите. Она признала, что хотелось бы, чтобы жители Литвы в этом вопросе были более активными. Однако она не склонна выделять Литву, по ее словам, эта тенденция характерна для всей Европы. Жителям кажется, что ЕП находится далеко от них, поэтому активность на этих выборах бывает ниже.

Однако, в этом году выборы в ЕП совпадают со вторым туром президентских выборов. Это приведет к большей активности избирателей.

"На последних выборах активность превысила 40%, однако когда выборы в ЕП не совпадают с президентскими, активность бывает наполовину меньше", – сказала Матийошайтите.

Голосовать можно не только в своем городе

Многие жители Литвы не знают, что делать, если в день выборов они будут в отъезде, не знают, смогут ли голосовать в другом городе. Это особенно актуально для молодежи, которая уехала учиться из своего родного города в другой город. Матийошайтите заметила, что все избиратели могут голосовать на любом избирательно участке в Литве. Единственное условие – надо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Проблема не должна возникнуть и в том случае, если у избирателя нет возможности голосовать в день выборов. В таком случае можно проголосовать досрочно в любом самоуправлении Литвы.

"В этом году досрочное голосование будет проходить не два, а пять дней - с понедельника по пятницу", – рассказала глава ГИК. Участвовать в выборах могут и те жители Литвы, которые находятся за границей. По данным ГИК, они должны зарегистрироваться на портале www.rinkejopuslapis.lt, указать, как они хотят голосовать: досрочно или в день выборов в посольстве, или по почте.

Рассчитывают на большую активность

Несмотря на то, что активность на предыдущих выборах не была очень большой, Матийошайтите сказала, что в этом году ситуация может изменится. Она подчеркнула, что в этом году избиратели были активнее на муниципальных выборах, поэтому ждут большей активности и на выборах в ЕП.

"Избиратели очень интересуются политикой, участвуют, вовлекаются, приходят голосовать, мы надеемся, что и на этих выборах, как на президентских, так и на выборах в ЕП, активность будет выше и, кто знает, может, мы станем одними из лидеров в ЕС", – выразила надежду Матийошайтите.

Больше информации о приближающихся выборов можно узнать на сайтах www.vrk.lt или www.rinkejopuslapis.lt.