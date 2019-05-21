Специалисты отмечают, что в этом году выборы отличаются своей важностью, поэтому активность избирателей – как никогда значима. К сожалению, в Литве большинство заблуждается, считая эти выборы незначительными, а это может отрицательно сказаться на их результате.

Вырастет число радикалов

Националистические партии, которые в настоящее время находятся у власти в Венгрии, Польше, Италии, плюс выход Великобритании из состава ЕС, вопросы миграции, глобального потепления, безработицы среди молодежи стали настоящим вызовом для ЕС.

"Наверное, мы не в первый раз слышали от СМИ и экспертов, что ЕС переживает интересный и сложный период. Спустя 10 лет, после разных кризисов и вызванных ими причин, во многих странах укрепились радикальные политические силы. Они активно рвутся в Европарламент, поэтому очень важно, чтобы те, кто выступает против развала ЕС и радикальные силы, пришел голосовать в конце мая", – сказала глава бюро информации ЕП Дайва Якайте.

Профессор университета им. Витаутаса Великого Миндаугас Юркинас не сомневается, что в этом году выборы в ЕП будут отличаться от выборов в 2014 году. По его словам, ЕП придется решать вопросы, связанные с Brexit, геополитическим соседством России. Важны будут и вопросы, связанные с миграцией.

"Чего доброго, самый фундаментальный вопрос, может ли Европа быть единой, иметь стабильное большинство, чтобы путем компромиссов решать все вопросы, не поддаваясь веяниям национализма, противоречиям правилам, по которым ранее была выражена договоренность. Значимо и то, на сколько этот единый ответ будет эффективен в вопросе Brexit и России, при решении экономических и социальных проблем", – сказал политолог.

Один из самых больших вызовов, с которыми сталкивается ЕП и ЕС – укрепление националистических и радикальных сил. Правда, Дайва Якайте верит – у радикалов большинства в ЕП не будет. Однако, по ее прогнозам, после выборов число таких депутатов может увеличится примерно на треть.

"Сложнее всего будет то, что две крупнейшие политические силы – христианские демократы, социал-демократы – не получат большинства, поэтому не удастся принять важнейшие решения путем договоренности между двумя партиями. Если, к примеру, им придется искать компромисс с еще одной-двумя партиями, то принятие решений затянется.

Я думаю, радикальные политические силы, скорее всего, не объединятся в одну группу, но их цель - вызвать хаос. В результате замедлится принятие решений, появятся различные деструктивные предложения, а эффективность ЕП не будет такой же, какой была до сих пор", – сказала Якайте.

Юркинас считает, что после выборов по-прежнему будут доминировать 4 основные идеологии – консерваторы-христианские демократы, социал-демократы, либералы и "зеленые".

"Те более агрессивные силы, пропагандирующие антиглобализм, иногда антиевропейские установки, национализм, не избегающие флирта с формами выражения ненависти в отношении национальных групп, самые непопулярные, но они завоевали свое место, и, я думаю, что в ЕП их будет немало", – сказал профессор.

Не голосуют, поскольку голос Литвы в ЕС не столь важен?

Несмотря на то, что жители Литвы больше других граждан ЕС доверяют Союзу – целых 65%, они неохотно участвуют в выборе членов ЕП. В 2014 г. на выборы в ЕП пришло меньше половины всех обладателей права голоса (47,35%). Примерно такой показатель был и в 2004 г. Тогда средняя явка на выборах составляла 48,38%. Правда, в этом году, по мнению Юркинаса, ситуация может быть иной, поскольку параллельно проходят выборы президента Литвы.

"Основные причины, по которым люди не склонны активно голосовать на выборах в ЕП, если они проходят отдельно - это уверенность, что ЕП не столь важный институт власти, как например парламент Литвы. Часть жителей считает, что их голос там далеко, в Брюсселе, в Страсбурге не столь важен, как на выборах в Литве", – сказал политолог.

Якайте видит корни проблемы в том, что людям сложно понять, чем занимается ЕП.

"Видно трудно понять, что члены ЕП, которых выбирают страны ЕС, вместе с министрами всех стран ЕС принимают законы, регламенты, директивы, которые влияют на нашу повседневную жизнь, начиная с безопасности пищи и охраны границ ЕС и заканчивая бюджетом ЕС и политикой сельского хозяйства", – рассказала Якайте.

По ее словам, одна из приоритетных сфер, положительные решения в которой ощущают граждане всего ЕС – торговля в интернете: "Все правила защиты прав потребителей в ЕС – в какие сроки их можно изменить, на каких условиях можно вернуть приобретенную вещь, едины во всем ЕС. Люди, которые присылают товары из Китая или США, не могут пользоваться такими условиями возврата товаров".

Якайте выделила и утвержденную в марте этого года директиву об авторских правах в интернете, которая способствовала тому, что издатели и авторы получат возможность получить деньги за распространенную принадлежащую им информацию, кроме того, новые правила защищают право на самовыражение.

"Это важно для авторов, которые создают произведение и должны получить за него заслуженное вознаграждение. Каждый из нас должен осознать, что если кто-то произвел вещь, например, компьютер, или создал произведение, то должен получить за него вознаграждение. Вообще это та сфера, в которой создают больше всего законов, поскольку часть нашей жизни переместилась в интернет, цифровое пространство", – сказала она.

ЕП, чтобы поощрить активность избирателей, призывает регистрироваться на сайте šįkartąbalsuosiu.eu, подключиться и активно участвовать в выборах. На сайте сообщается о мероприятиях, которые организует ЕП, дается вся актуальная информация

Выборы в ЕП в Литве состоятся 26 мая. От Литвы в ЕП выберут 11 депутатов.