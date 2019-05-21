По данным Еврокомиссии, на одного жителя Литвы приходится 119 кг выброшенной еды в год. Одна из причин этого, по данным представителя Государственной продовольственно-ветеринарной службы Оны Кеблене, непонимание, что значит "лучше употребить до" и "годен до".

"Если на продукте указано "лучше употребить до", это значит, что по истечении указанного срока продукт еще можно употреблять в пищу. Важно убедиться в том, что упаковка не повреждена, цвет не изменился, нет постороннего необычного запаха, продукт хранили в надлежащих условиях. Если на продукте указано "годен до", то употреблять его в пищу после окончания указанного срока нельзя", – сказала Кеблене.

Европарламент, реагируя на то, какое количество еды выбрасывают, призывает ЕК оценить необходимость уточнять маркировки "лучше употребить до" и "годен до" на упаковках, чтобы люди не выбрасывали продукты, которые еще можно употреблять в пищу, а на некоторых вообще отказаться от маркировки "лучше употребить до".

Специалист прибавила, что, когда выбрасывают еду, напрасно в расход идет не только еда, но и, к примеру, вода. Для изготовления одного килограмма хлеба требуется 1827 л воды.

"Это не только физическая утилизация продукта. Считают и то, сколько воды и других природных ресурсов было израсходовано для приготовления этого продукта, сколько углекислого газа выработано в процессе", – сказала Кеблене.

Директор Литовского института потребителей Зита Чепоните обратила внимание на исчезновение биологического разнообразия, проблемы в сфере охраны окружающей среды, к которым приводит выбрасывание пищи.

"Мы видим, что в составе некоторых продуктов есть пальмовое масло, оно стоит дешево, его используют как заменитель. Чтобы произвести больше пальмового масла, вырубают тропические леса, сажают масличные пальмы", – сказала Чепоните.

С такой проблемой сталкиваются не все

Несмотря на то, что больше всего пищевых отходов – 53% – в ЕС выбрасывают домашние хозяйства, немалый процент (12%) еды выбрасывают и в гастрономическом секторе.

Однако по мере роста сознательности людей, часть ресторанов и пекарен старается следить за этим процессом, например, пекарня Pinavija сотрудничает с благотворительной организацией "Продовольственный банк" (Maisto bankas), поэтому непроданную, но пригодную для употребления в пищу выпечку передают благотворительным столовым.

"Мы - ответственная компания как перед нашими работниками, так и перед окружающей средой, и ее безопасностью. Ни одно наше действие не рассчитано на сиюминутный результат, мы всегда думаем, что будет дальше, куда еще может пойти эта еда, чем мы можем помочь. Мы поддерживаем ряд организаций и мероприятий", – сказала В.Веркаускайте.

Охрану окружающей среды ценностью считает и глава ресторана Sweet Root, открытого в Ужуписе 4 года назад, Сигитас Жемайтис. По его словам, именно выбранный формат снижает количество выбрасываемой пищи.

"Мы организуем только дегустационные ужины, работаем со среды по субботу, по вечерам. У нас нет такой проблемы - что делать с едой, которую клиенты не съели – ее исключает выбранный формат", – сказал Жемайтис.

Поскольку в Литве живут около 800 000 людей, которые находятся на грани нищеты, часть кафе, ресторанов и пекарен передают оставшуюся продукцию благотворительным организациям – так пригодная для употребления пища оказывается на столах у тех, кто в ней больше всего нуждается.

"Благотворительные организации - важные посредники, которые забирают оставшуюся еду, спасают ее от утилизации и передают тем, кто в ней нуждается", – сказал глава "Продовольственного банка Вайдотас Илгюс.

Он верит – мало того, что рестораны и пекарни заботятся об охране окружающей среды, нужно и давление со стороны клиентов.

"Если люди начинают "голосовать" своими кошельками, выбирать места, где продукты используют эффективно, это важный сигнал для рынка", – сказал он.

Выбрасываем не только еду, но и деньги?

Согласно данным Литовского института потребителей, в ЕС ежегодно выбрасывают продукты на сумму 143 млрд. евро. Если еда портится из-за неправильного хранения, вместе с ней в ведро выбрасываем и уплаченные за нее деньги. Чепоните советует людям планировать свои закупки, уменьшать порции, учитывать сортировку отходов.

Планирование – вот что важно для уменьшения количества выбрасываемой пищи.

Когда идешь в магазин, видишь, что многие покупают еду по спискам. Это хорошо, если список составляется с учетом меню. Когда мы готовим, важно обращать внимание на порции. В Литве чаще всего выбрасывают приготовленную дома еду", – сказала специалист.

ЕП призывает страны ЕС сделать так, чтобы до 2025 года количество выбрасываемой в ЕС еды сократилось на 30%, а до 2030 г. – на 50% по сравнению с 2014 г. Также предлагают упразднить требование платить НДС за еду, которую дарят, призывают страны активнее пользоваться помощью фонда Европы для бедствующих, который помогает уменьшить расходы на продукты для нуждающихся.