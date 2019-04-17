Сейчас имя Киева звучит в ином контексте – Евромайдан из контекста вытеснила возможность дешевых развлечений в культурно привычной среде. Несмотря на это, о борьбе между сторонниками Евросоюза и России в городе еще напоминают одушевленные и неодушевленные памятники.

Как все выглядело 6 лет назад

В начале декабря 2013 года, на пути в Грузию ждала пересадка в киевском аэропорту Борисполь и 7 часов свободного времени. В последние дн ноября в Киеве начался Евромайдан, тогда он еще был мирным, но уже разгорались массовые протесты. Возможность увидеть была привлекательнее сидения в аэропорту. Правда, тогда мы с коллегой не оценили, что украинцам наше желание увидеть беспорядки своими глазами, придется не по душе.

Мы прошли контроль, у нас спрашивали цель визита, мы ответили, что хотим посмотреть город. Обратились в центр туристической информации.

"Станция метро "Арсенальная"? Дом с химерами?", – перечисляли мы основные достопримечательности. "В центр вам ехать не надо", – не сдавались украинки, не обращая внимания на наш ломаный русский язык.

После такого предложения нам осталось лишь ехать на автобусе, вместе с местным населением – была большая вероятность застрять в заторах, но желание увидеть, что же там происходит на самом деле – было не меньше. На автобусной станции мы пересели на метро и вышли на площадь Евромайдана, где сразу же попали в шагающую толпу.

Чувство, появляющееся, когда тебя влечет толпа, наверное, известно многим - остановиться нельзя, выйти невозможно – остается лишь подчиниться ритму. Флаги, скандирование и люди на баррикадах улиц вокруг президентского дворца, парламента, правительства. Не было настроя на насилие, ощущения явной опасности, хотя озлобленность и требовательность ощущались. Единственный неприятный инцидент – быстро пришлось отскочить от забора президентского дворца и с помощью встреченного в толпе местного фотографа извиняться перед вооруженным военным, возникшим по ту сторону забора. Нам его крики очень не понравились, судя по реакции украинского фотографа, там были и угрозы – военному не понравились наши попытки сделать фото через забор.

Выбравшись из толпы, мы радовались, что пока тут спокойно – никаких танков и выстрелов. Тогда мы не знали, что чуть больше чем через два месяца новости из Киева изменятся – будут десятки погибших, сотни пострадавших в больницах и тысячи, получивших разные травмы. Центр пульсирующего беспокойством города станет центром баталии, а из Киева в Европарламент за помощью приедет победительница "Евровидения" Руслана, которую называли королевой Майдана.

Наши дни

Euromaidanas © Jurgitos Čepulytės nuotr.

Сейчас площадь Независимости в Киеве поражает спокойствием. Скульптуры, скамейки, стеклянные купола торгового центра Globus, светящаяся издалека гостиница "Украина", монумент Независимости. И по крайней мере в темноте - ни единого признака того, что здесь шли нои и проливалась кровь.

У монумента Независимостиprie днем Майдан виден лучше – вокруг колонны памятник фотографий и рассказов о событиях Майдана. Карты, истории, стопкадры, сообщения в социальных сетях... отражено все, что было и как действовал Евромайдан. Рядом с площадью – и памятник "небесной сотне" – украинцам, погибшим в боях против пророссийского президента Виктора Януковича. Фотографии этих людей, которых при президенте Петре Порошенко признали национальными героями, видны на всей улочке, ведущей к часовне.

Дань памяти Евромайдану отдает и известный Музей истории Украины во Второй мировой войне, над которым стоит скульптура Родины матери. На входе в музей стоят изрешеченные пулями автомобили, окровавленные флаги и рассказывают истории Восточно-украинского фронта. Это история, которую еще пишут, семьи все еще бегут из разоренных территорий, все еще слышатся залпы, гибнут военные.

Одушевленные памятники

О том, что центральной части Киева не чужды военные и боевые настроения, напоминают и марширующие вооруженные военные. Автоматы не производят приятное впечатление, как и военные: подойти и сделать сними фото не хочется.

А к известному дому с химерами, официальному зданию администрации президента Украины, также легко не подойдешь – там находится охраняемый военными пост. Вещи надо было положить на стол, пройти через металлодетектор и предъявить документы. Кроме того, нужен сопровождающий - гражданин Украины. И несмотря на то, что вскоре у поста появилась группа украинцев, которые вызвались помочь в этом, военный спросил" А вы знакомы?"

Все эти проверки ничем не отличаются от проверок в Западной Европе, где после терактов усилена проверка перед входом на некоторые объекты в разных городах, настрой здесь отличается. И это объясняется тем, что в стране все еще идут военные действия.

Евромайдан жив и у фотографий погибших, где постоянно обновляют цветы, перевязанные желто-синими лентами. Яркие цвета, свежие цветы - это доказательство того, что украинцы все еще приходят к этому месту.

Здесь виден яркий литовский след – литовские триколоры выделяются на фоне желто-синего моря и на двери часовенки. Как солидарность литовского 13 января с украинской борьбой.

"Инженер, специалист в сфере ИТ, безработный, военный… И стар и млад. Нам повезло больше, погибло меньше", – говорит вслух у памятника "Небесной сотне" гражданка Литвы. К ней подходит украинка, которая ходит по Майдану с желто-голубыми лентами и какими-то брошюрами. Она спрашивает, знаем ли мы, что это за памятник, и что здесь произошло. Когда мы сказали, что мы - из Литвы и не только знаем, что здесь было, но и следили за событиями в Киеве, знаем, что такое враждебный восточный сосед, она напомнила, что десятки пострадавших на Майдане все еще проходят лечение. И она собирает деньги на их лечение, которые потом переводит на их счета и счета их родственников.

Хочется верить, что женщина говорит правду. Но финансовую и другую помощь украинцам хочется предоставлять и иным, более известным и как мне лично кажется, более надежным способом.