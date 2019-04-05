В мае 2014 года за несколько дней до президентских выборов в Литве ситуация быстро разъяснилась – это фейковая новость, которую разместили хакеры. Программистам потребовалось больше часа, чтобы ее убрать – редакция только беспомощно разводила руками, а "новость" распространялась. Те, кто ее видел, делился ею, не обязательно знал, что потом эту информацию опровергли, что это выходка хакеров и ложь.

Через 5 лет Литва готовится к трем выборам и одному референдуму, а фейковые новости, хотя и стали осуждать, но, несмотря на это, они получили большое распространение как орудие формирования мнения. Это орудие дезинформации, обвинения, насмешки, создания самых худших сценариев, страхов. Обезвредить их пытаются как СМИ, так и различные ведомства, поучающие и разъясняющие пользователям, что фейковые новости важно как можно скорее распознать и остановить их распространение.

В этой цепочке борьбы с фейковыми новостями участвует и Европарламент, представляющий интересы более 500 млн. граждан Европы – ведомство делится памяткой, в которой перечислены 5 шагов, которые помогают распознать фейк и дают информацию, как с ним поступать.

В первую очередь надо проверить источник – хорошо ли он известен, что содержится в разделе "О нас", какая информация еще с ним связана, кто может его финансировать.

Второй шаг – поиск автора: указан ли он, существует ли такое лицо, что оно еще писало?

Далее речь идет об источниках публикации: есть ли указание на источники, надежны ли они, кого из экспертов цитируют?

Если новость скандальная и сомнительная – ЕП призывает не спешить делиться ею в социальных сетях – если история реальная, надо только немного подождать: о ней сообщат и другие СМИ.

И пятый совет – делитесь своими сомнения и участвуйте в деятельности борцов с мифами – сообщайте о подозрительных новостях и защищайте от них других.

Такой план действий как журналисты, так и специалисты в сфере коммуникации оценивают положительно, но уверяют, что это может быть лишь дополнительным средством в борьбе с фейковыми новостями.

Спасает только способность мыслить критически

Председатель Союза журналистов Литвы Дайнюс Радзявичюс, акцентируя важность советов в распознавании фейков, напоминает, что применение этих советов не обязательно даст положительный результат.

"Мне очень нравятся инструкции, поскольку они облегчают и ускоряют процесс ознакомления человека с любым явлением или предметом. Об этом знают все, кто когда-либо покупал мебель, которую надо было собирать самостоятельно. Но даже понятная инструкция не гарантирует качество собранной вещи. Это касается и новостей. Даже если в новости есть несколько источников информации, даже если они реальные и надежные, их автор фейка может использовать для создания совсем другой истории. Лжецы в разные исторические периоды учились новым трюкам, чтобы обманывать людей. Однако инструкция не может решить все проблемы лжи на сто лет вперед", - указал на слабые места инструкции журналист.

Он подчеркнул, что самый надежный способ защиты от фейков - это критическое отношение к источнику информации.

"Никакая памятка не поможет, если человек не относится к источнику информации критически. Например, каждый литовец знает, что власти запрещено иметь свои СМИ. Такой владелец не заинтересован в раскрытии всей правды, поскольку, вероятно, у него есть свои, пропагандистские цели – значит доверять ему как правдивому источнику нельзя. Если такой же критерий будем применять в отношении "заморской" информации, то сразу получим много ответов", - сказал Радзявичюс.

Другой важный аспект борьбы с фейковыми новостями, по словам журналиста, это укрепление двух разных средств – СМИ и учреждений, развивающих критическое мышление.

"Я верю в обучение грамотности СМИ и соответствующих программ для школ. Уже не первый год мы видим в Литве, что школа может быть тем местом, где учителя с помощью разных средств на разных уроках могут помочь детям разобраться в надежных, не слишком надежных и совсем ненадежных источниках информации. Кроме того, тут работают и литовские СМИ, которые чаще всего быстро реагируют на распространяющиеся мифы и фейки, проверяют их и объявляют их оценки. Так раскрывается роль качественных СМИ как сторожевых псов".

Оценивая выборы как мишень, наибольшую угрозу Радзявичюс видит в случае выборов в ЕП. В Брюсселе принимают такие важные решения, имеющие большое значение для зарубежных стран, что национальная политика остается на втором плане. По словам эксперта, мишенью в данном случае становится сама идея Евросоюза.

"Уже в течение некоторого времени чувствуется тенденция, при которой для ЕС и Литвы как страны-члена неблагоприятны не просто новости, увеличивающие евроскептицизм, а новости, увеличивающие враждебность в отношении ЕС как явления. Влияние России на Brexit и уже подзабытый референдум в Шотландии, французское движение Ле Пен, ситуация с Каталонией в Испании – очевидно, что цель - разрушение ЕС как идеи. Значит, будут поддерживать любых евроскептиков, еврокритиков, тем самым будут дискредитировать евроэнтузиастов. Надо очень внимательно следить, читать новости, в которых даны аргументы за и против идеи ЕС. Похоже, что в результате укрепления скептицизма людей и их установки против ЕС, появится закрытый национализм и национальные и патриотические идеи".

Какие фейковые новости сложнее всего отследить?

Заведующий Лабораторией медийных исследований Факультета коммуникации Вильнюсского университета доктор наук Андрюс Шуминас согласен с мнением Радзявичюса и подчеркивает, что памятка по различению фейковых новостей полезна лишь в комплекте с критическим мышлением. Фейковые новости в целевой аудитории может найти любой, и единственный путь управления ситуацией – обеспечение минимального необходимого для этого уровня грамотности масс-медиа. Эксперт уверяет, что это определяет выбор способа распространения фейковых новостей.

"Мы говорим о миктотаргетинге. Чаще всего цель - не "пустить утку" в глобальном масштабе, а создавать поток фейковых новостей в очень адаптированных целевых группах. Такие фейковые новости приспосабливают под интересы этих групп, хобби, чтобы влияние было максимальным. В этом и кроется основная проблема. Фейковые новости в национальном масштабе можно легко вычислить, однако сложно управлять большим потоком новостей, которые направлены на разные аудитории по разным каналам", - сказал Шуминас.

На вопрос, на какую тему фейковые новости в Литве будут появляются перед выборами, эксперт ответил, что есть два направления, связанных с кандидатами.

"Если взглянуть на выборы, в результате которых в США победил Дональд Трамп, то целью фейковых новостей был компромат на Хиллари Клинтон и представление Трампа в наиболее выгодном свете. Такие новости, как, например, поддержка Трампа темнокожим актером Дензелом Вашингтоном были неправдой, однако с помощью этой новости пытались привлечь темнокожих избирателей. Поэтому надо предполагать, что темы будут самыми разными, их целью будет попытка компрометировать кандидатов или улучшить их имидж", - сказал Шуминас, опираясь на анализ выборов в США.