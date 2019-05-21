Юстина Англицките, координатор проекта акции "Делаем", признала, что все еще живуч миф - "зачем сортировать, все равно все вывалят в один контейнер". В каждой мусорной машине, по словам Англицките, есть несколько отверстий, для разного мусора, и даже в том случае, если их нет – гораздо легче работать с отходами, которые уже рассортировали.

Ценности формируются с самого детства

Очевидно, что менталитет человека надо формировать с детства, но при воспитании детей важно и самим верить в то, что мы делаем, считает Алдона Зинкявичюте-Янкаускене, автор книги Kontis ir Tvarkius. Она рассказывает детям о смысле вещей и стремлении дать им вторую жизнь, чтобы как можно меньше вещей выбрасывали.

"Если мы будем говорить детям – вы делайте так, вы покупайте меньше вещей, не надо хотеть много игрушек, а сами будете покупать много всяких безделушек, которые выбросите через несколько дней, дети нам верить не будут, поскольку мы сами в это не верим", – сказала она.

По словам Зинкявичюте-Янкаускене, взрослые люди редко ведут себя примерно, а самое главное – редко сами понимают, насколько важна природа. По ее мнению, сначала надо подумать, понимаем ли мы, взрослые, смысл охраны природы. "Когда мы говорим, кажется все понимаем, осознаем, но реально в большинстве случаев ведем себя иначе".

Автор убеждена, что все, что мы делаем, надо делать искренне, а особенно это касается разговоров с детьми о проблемах и охране природы, такое воспитание не может идти в отрыве от искреннего общения. По ее словам, беседы с детьми должны оставить след сначала в сердце, поскольку умом ребенок, наверное, вряд ли понимает аргументы.

Жить без пластика возможно

Когда ходишь по магазину, кажется, что при покупке фруктов и овощей, которые не расфасованы, обойтись без полиэтиленового одноразового пакета невозможно. Но это убеждение опровергает основатель Žalia žinutė Моника Левицкайте, которая из любви к природе решила придумать альтернативу - многоразовые мешки из вторсырья (старых занавесок).

Они могут быть разного размера, благодаря им можно отказаться от одноразовых пакетов. Пользоваться ими легко, да их уход за ними минимален – достаточно постирать, а через 15 минут снова использовать.

"Самое сложное - не забывать эти мешки, когда идешь в магазин, всегда носить с собой такой набор, не доставать их, всегда иметь при себе", – сказала Левицкайте, опровергая миф, будто одноразовые пакеты проще в использовании и жить без них невозможно.

Говоря о том, какой вред наносят эти одноразовые полиэтиленовые пакеты, она отмечает, что "мы очень любим перекладывать ответственность на пользователя, ну, вот, они покупают, а бизнес говорит – мы только удовлетворяем их потребности. Но ценностный стержень в первую очередь нужен, начиная с государства и заканчивая потребителем. Нужен он и бизнесу". По словам девушки, во всех секторах все должны понимать, насколько важно беречь природу.

Сортировка отходов – мода и польза

Экологический образ жизни нередко называют "модой". Если люди в общественном пространстве показывают такой пример, их нередко критикуют, говоря, что это только показуха, которая не имеет ничего общего с реальностью. Но Англицките считает, что даже такая "мода" это уже хорошо.

"Это положительная мода. На самом деле, лучше прийти к этому из-за моды, чем не прийти совсем", – сказала она, говоря об акции "Делаем" и мнении, будто это лишь способ обратить на себя внимание. Акцию "Делаем" проводят с 2008 года. По словам организаторов, интерес к ней с каждым годом растет. В 2018 году в ней участвовали 100 000 человек, и мусор убрали в 3500 точках.

Англицките подчеркивает, что общины в регионах более активные, oлюди собираются и параллельно общаются с соседями, приятно проводят время.

"Конечно, в городах много людей, значит, в пропорциональном плане и участников больше, но если смотреть с точки зрения общения, то деревни активнее – они сами придумывают эти точки, сами организуются, а в городах все идут туда, где мы устанавливаем место", – сказала представитель акции "Делаем".

Мусора на свалках станет в два раза меньше

Проблему сохранения природы решают не только в национальном масштабе, об этом заботится Европарламент (ЕП). В апреле прошлого года ЕП решил, что страны-члены ЕС до 2035 г. должны увеличить переработку вторсырья на 65% и установил, что на свалки должны вывозить не больше 10% мусора.

"По данным "Евростат", в 2016 году Литва перерабатывала 50% бытовых отходов, но больше трети мусора вывозили на свалку. В соответствии с директивами ЕС, по этим показателям, в Литве переработка должна увеличится хотя бы на 15%, а количество мусора, который вывозят на свалку, должны уменьшить больше чем в два раза.