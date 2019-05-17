По данным Еврокомиссии, меньше 60% европейцев считают, что они хорошо информированы о качестве питьевой воды в кране и всего 20% из них считают, что в других странах водопроводная вода качественная. Это несложно объяснить. Вода оказывает решающее влияние на здоровье, поэтому, если есть хоть малейшее сомнение в ее качестве, то лучше не рисковать.
Самая богатая водой страна – Хорватия
Согласно статистике, большинству европейцев не стоит переживать из-за качества или нехватки водопроводной воды. По данным Our World in Data, в Восточной Европе на одного жителя в среднем приходится 21 383 м³ источников пресной воды, в Северной и Центральной Европе – 4006 м³, в странах Южной Азии всего 1131 м³, а в странах Северной Африки – всего 256 м³.
Больше всего пресной воды в Европе приходится на одного жителя Хорватии - 27 330 м³. Далее следуют Финляндия и Швеция - 20 000 м³. Литва в этой сводке занимает 12-е место. Как и в Эстонии в Литве на одного жителя приходится меньше 10 000 м³ (в Латвии больше).
Меньше всего пресной воды в ЕС приходится на одного жителя Мальты - всего 220 м³, на Кипре, в Чехии и Польше. Годовой показатель в этих странах составляет 1700 м³. По данным "Евростата", около 11% жителей ЕС испытывают нехватку воды, ее не хватает на самые необходимые нужды.
Однако ЕС может гордится сравнительно чистой водой. Основной источник питьевой воды в странах ЕС – грунтовые воды. В 2011– 2013 гг., она составляла больше половины питьевой воды в ЕС, а остальную часть, соответственно, 36% и 14%, составляла вода из поверхностных источников и другая вода. Грунтовые воды более качественные – они насыщены полезными для организма минералами и защищены от загрязнения.
Жители Литвы могли бы обеспечивать питьевой водой и соседей
По этой причине водопроводная вода в Литве безопасна для употребления. Наша страна – одна из немногих, которые используют для питья только грунтовые воды. Запасы грунтовых вод в Литве составляют 3,2 млн. м³, однако ее используют всего 15–20%, значит, в случае необходимости Литва могла бы поделиться водой с соседями.
Во время путешествия по Европе о пластиковой таре для воды можно забыть. В большинстве стран ЕС делают все, чтобы обеспечить поставки чистой и качественной водопроводной воды, кроме того, поставщиков воды побуждают экономить воду.
Несмотря на то, что жители разных стран ЕС могут смело пить водопроводную воду, по данным ЕК, на одного жителя ЕС в среднем приходится 106 л воды, которую продают в магазинах. Всего 10% жителей ЕС пьют воду прямо из-под крана. Абсолютное большинство считает, что водопроводная вода пригодна только для умывания и приготовления пищи. Из-за таких привычек страдает и природа и сами пользователи.
Постоянное производство и переработка пластиковой тары выделяет газы, способствующие развитию парникового эффекта, кроме того, покупатели тратят на это деньги. Согласно статистике, если бы жители ЕС пили воду из-под крана, то они сэкономили бы в среднем 600 млн. евро в год.
Качество воды – вызов ЕП
За право жителей пить чистую воду борется первая инициатива граждан Европы Right2Water. Организацию поддерживают и жители. Петицию Right2Water подписали почти 2 млн. европейцев.
Их голос был услышан, и ЕК обратила внимание на часть требований Right2Water в обновленной директиве о питьевой воды. Цель директивы - обновление стандартов водопроводной воды, информировать жителей и компании, предоставляющие услуги общепита, о качестве воды и так призвать их отказаться от бутилированной воды и пить воду из-под крана, а также побуждать страны делать воду более доступной для жителей, особенно для людей из уязвимой группы.
28 марта 2019 года эти предложения одобрил ЕП, однако их осуществлением займется ЕП нового созыва.
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