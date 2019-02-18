Опасные вещества, которые мы употребляем в пищу и наносим на тело: как их распознать

Микропластик – вот серый кардинал пластиковых отходов. Он незаметен, не бросается в глаза, поэтому о нем редко говорят. И все же таких маленьких частичек пластика очень много в окружающей среде, особенно в океанах. По данным ООН, в океанах может быть 51 триллион таких частиц или в 500 раз больше, чем звезд в нашей галактике.

Откуда берется микропластик

По словам специалиста в сфере охраны окружающей среды, координатора объединения Žali.lt Аусте Юозапайтите, микропластик появляется двумя способами. Он может быть специально создан и использован в составе косметики и других продуктов, это – первичный микропластик, или появиться в процессе разложения больших изделий из пластика, таких, как бутылки, пакеты, рыболовные сети, покрышки (вторичный микропластик).

Мелкие частички микропластика, которые были специально созданы для использования, часто содержатся в средства гигиены, различных чистящих средствах. Микропластик входит в состав скрабов и даже зубной пасты, а самые большие источники микропластика – это разлагающиеся покрышки и текстиль. В синтетической одежде содержится немало пластика, который во время стирки вымывается из ткани в виде микропластика", – сказала DELFI Юозапайтите.

Если не изучать состав продуктов, то есть большой риск приобрести изделие, в состав которого входит микропластик, поскольку он как и сахар прячется под множеством названий. Чаще всего в средствах для ухода за телом, в зубной пасте и косметике микропластик используется как чистящее вещество, это – полиэтилен (PE), входящий в состав скрабов и другие виды – полипропилен (PP), полиэтилентерефталат (PET) и полиметилметакрилат (PMMA).

Все названия разных видов микропластика запомнить сложно, поэтому при покупке косметики, туалетных принадлежностей или бытовой химии стоит носить с собой специальную памятку и искать изделия, в которых содержатся натуральные чистящие средства – соль, сахар, порошок фруктовых косточек.

Мы сами едим свои отходы

Как бы нам этого ни хотелось, от всех видов микропластика нам избавиться не удастся, заменив их натуральными вариантами. Ученые доказали, что микропластик уже попал в цепь питания людей и животных. Мелкие частички пластика чаще всего находят в организме рыб и китов, а также в организмах птиц.

"Поскольку это достаточно новая тема для ученых, весь наносимый вред еще не установлен, но мы уже сейчас видим, что вымытый микропластик или разложившееся в воде пластиковое изделие попадает, например, в организм рыб, накапливается в их жировом слое. Не известно, какое его количество выводится из организма, но большая часть пластика нарушает нормальную работу организма, животное страдает от этого, а если мы его съедаем, то этот пластик вместе с рыбой попадает в наш организм.

Микропластик уже находят и в организмах самых разных животных - от планктона до кита. В телах крупных морских животных находят и сами изделия из пластика, поэтому очевидно, что мелких частичек там также предостаточно. Попавший в организм микропластик склонен впитывать токсичную химию, а она может вызвать различные заболевания, включая рак, или привести к необратимым последствиям", – сказала Юозапайтите.

Plastikų pavadinimai © „Baltija be plastiko – Coalition Clean Baltic“ (partneris Lietuvoje – Lietuvos gamtos fondas)

Ученых не удивили результаты недавнего исследования, в ходе которого в экскрементах восьми человек обнаружили частички пластика. Комментируя результаты исследования журналу National Geographic эколог Торонтского университета Челси Рохман сказала: "Я хочу сказать, что результаты этого исследования меня не удивляют. Это оказывает, что мы сами едим свои отходы. Некачественная система утилизации отходов и безответственное управление ею вернулась в наши собственные тарелки. Конечно, сейчас мы должны выяснить, как это может подействовать на людей".

Несмотря на то, что ни один из участников исследования не был вегетарианцем, все они ели рыбу и мясо, значит пластик мог попасть в их организм через эти продукты, защищенными себя не могут считать и вегетарианцы. Весной прошлого года Всемирная организация здравоохранения распространила результаты исследования, которое показало, что в большей части пластиковых бутылок для воды есть частички пластика. Всего ученые исследовали содержимое 259 бутылок. В 93% из них обнаружили частички пластика меньше 5 мм.

Пластик в организмы людей может также попасть из пластиковой посуды или при вдыхании частиц пластика, которые попадают в окружающую среду из синтетической одежды.

Как защитить себя и природу от микропластика

Полностью защититься от попадания пластика в наши тела при постоянном контакте с загрязненными организмами или распадающимися изделиями из пластика, невозможно, но можно кое-что предпринять, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среду микропластиком.

"Если мы едим дары моря, то надо выбирать мелкую рыбу, у нее в организме микропластика будет меньше, по сравнению с тем, сколько его будет в организме крупных рыб. Осторожно следует подходить к выборы средств гигиены, читать состав.

Также надо избегать использования пластиковых зубных щеток, ищите альтернативу пластику. И, конечно, избегайте синтетических изделий. Во время их стирки в воду попадает большое количество микропластика, который потом опять возвращается в наш организм", – сказала Юозапайтите.

Освободить мир от пластиковых отходов – одно из основных стремлений политики Евросоюза. В январе 2018 года была составлена первая стратегия по борьбе с пластиком на уровне всей Европы. Ее цель - защита от загрязнения пластиком и побуждение роста кольцевой экономики. В соответствии с этой стратегией, до 2030 года на территории ЕС должны перерабатывать все пластиковые упаковки. Так уменьшат использование одноразовой пластиковой посуды и упаковок.

Кроме того, до 2020 года планируют побороть создание микропластика. Европарламент одобрил предложение до 2020 года запретить производство микропластика и его использование в косметике, средствах личной гигиены и чистящих средствах.

Осенью 2018 года ЕП одобрил предложенные ЕК семь средств, которые помогут уменьшить количество отходов в Европе. Они охватывают также запрет на пластиковые изделия, которые можно заменить экологическими альтернативами. К числу таких изделий относятся пластиковые соломки, палочки для воздушных шаров, ухочистки, одноразовая пластиковая посуда, фильтры для сигарет и др.