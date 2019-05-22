Один из кандидатов на пост главы ЕК: налоговый рай - это место, где честно платят налоги

15 мая в Брюсселе состоялись дебаты с участием возможных кандидатов на пост президента Еврокомиссии. В числе наиболее вероятных кандидатов на этот пост упоминают и еврокомиссара из Дании Маргрет Вестагер. В своем выступлении на дебатах особое внимание она уделила борьбе с неуплатой налогов.
Margrethe Vestager
© AFP / Scanpix

Она одобряет идею введения единого корпоративного взноса во всем Евросоюзе, чтобы пресечь возможность установки в некоторых странах низких налогов для привлечения крупных международных компаний, которые потом практически не платят налоги в местный бюджет.

На вопрос, есть ли в Европе "налоговый рай", она ответила: "Для меня налоговый рай - это место, где все честно платят налоги". Она занимает пост европейского комиссара по вопросам конкуренции и агитирует за "цифровой налог", который сделает так, что крупные компании ИТ будут платить налоги в тех странах, где они работают. Вестагер прославилась тем, что обложила большими штрафами Apple и Google и остановило объединение компаний Alstom и Siemens.

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После дебатов, состоявшихся 15 мая, Вестагер встретилась с журналистами и ответила на их вопросы.

Она заметила, что в новом Европарламенте появится необходимость в создании широкой коалиции, которая будет решать основные вопросы.

Вестагер заметила, что в вопросе обороны Европы нужно добиваться более тесного сотрудничества между странами. "Я думаю, мы должны лучше сами о себе заботиться. И думаю, что быть может сама этикетка "Европейской армии" кого-то смущает. Тогда перед глазами встает традиционная армия, национальная армия, но мы можем эффективнее работать вместе и помогать друг другу, что касается нашей безопасности в определенных рамках", – сказала еврокомиссар.

"Одна из наиболее очевидных задач - кибербезопасность и гибридные угрозы. Это сферы, которые могут мешать нашей демократии, поставкам электроэнергии, инфраструктуре больниц и т.д. На все это могут влиять киберугрозы и мы вместе можем лучше об этом позаботиться, – сказала Вестагер, – Мы также можем оптимизировать наши расходы на оборону. Если сравнивать с США, то они свои средства используют эффективнее. У нас другие системы оружия, танков. Нужна едва ли не отдельная операция, чтобы они могли действовать заодно. Поэтому думаю, нам есть чем заняться в этой сфере, многие решения уже приняты, их осталось осуществить".

"Что касается проекта Nord Stream 2, то работают над юридической характеристикой этого вопроса. Это то, чего у нас до сих пор не было. Но я не думаю, что тут надо заявлять, чти этого не должны делать. Я думаю ЕК сделала все, что возможно для регуляции этого вопроса", – сказала датский политик.

Вестагер оценила и последствия Brexit для разных стран, включая Литву: "Я разделяю мнение, что после ухода британцев, появится вакуум. А любой вакуум должен быть заполнен. Я думаю, динамика нашего союза важна, и Великобритания сыграла свою роль. И я думаю, эту роль могут взять на себя другие. И, возможно, небольшие члены образуют коалицию, понимая, что их объединяют единые интересы, и возьмут на себя эту роль".

Говоря о дальнейшем расширении ЕС Вестагер подчеркнула, что двери остаются открытыми для западно-балканских стран, если они будут отвечать Копенгагенским критериям. "Я думаю, очень важно иметь перспективу, что ты можешь стать членом ЕС. Поскольку многие положительные перемены начались именно поэтому. Следующее расширение, я думаю, будет сильно отличаться от предыдущих больших расширений. Они проводились при разных обстоятельствах, тогда одновременно было много разных членов, было другое время, другая атмосфера. И я думаю, мы вынесли урок. (...) Быть может, мы сможем принимать страны по одной. Ведь западно-балканские страны очень разные. Но если они будут отвечать Копенгагенским критериям, двери перед ними будут открыты", – сказала кандидат на пост главы ЕК.

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