В среду Европейский парламент одобрил сообщение об улучшении защиты прав потребителей ЕС, в том числе запрет на двойные стандарты качества продуктов. Новые правила запрещают без объективных причин менять качество продуктов, которые внутри ЕС продаются в одинаковой упаковке, сообщил представитель Европейской народной партии в Латвии Гиртс Салмгриезис.
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Депутат Европарламета Инесе Вайдере сообщила, что штраф за нарушение запрета будет составлять до 4% от оборота предприятия. По её словам, это шаг вперед в борьбе с нечестной коммерческой практикой, когда «производители считают потребителей из Восточной Европы вторым сортом, предлагая им в идентичной упаковке продукт более низкого качества».

По словам Вайдере, на этом борьба за потребительские права Восточных европейцев не закончена и через два года надо будет оценить эффективность директивы. В ней оговорено достаточно много исключений, которые предприниматели могут использовать не честным образом.

Директива будет передана в Совет министров ЕС и у стран-участниц ЕС будет 24 месяца, чтобы изменить национальное законодательство.

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