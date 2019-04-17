Депутат Европарламета Инесе Вайдере сообщила, что штраф за нарушение запрета будет составлять до 4% от оборота предприятия. По её словам, это шаг вперед в борьбе с нечестной коммерческой практикой, когда «производители считают потребителей из Восточной Европы вторым сортом, предлагая им в идентичной упаковке продукт более низкого качества».
По словам Вайдере, на этом борьба за потребительские права Восточных европейцев не закончена и через два года надо будет оценить эффективность директивы. В ней оговорено достаточно много исключений, которые предприниматели могут использовать не честным образом.
Директива будет передана в Совет министров ЕС и у стран-участниц ЕС будет 24 месяца, чтобы изменить национальное законодательство.
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