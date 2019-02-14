Именно из-за популярности этого транспортного средства Евросоюз укрепляет защиту прав пассажиров – Европарламент проголосовал за то, что пассажиры поездов могут получать больше компенсаций за опоздания поезда, и за то, чтобы недееспособным пассажирам оказывали необходимую помощь. Правда, "Литовские железные дороги" (Lietuvos geležinkeliai) пока не спешат реагировать на принятые ЕП решения – ждут окончательных решений.

Что будет лучше?

ЕП охарактеризовал расширение прав пассажиров железной дороги как утверждение трех аспектов: больше удобств для недееспособных пассажиров, увеличение компенсаций за опоздание поездов и больше возможностей для тех, кто перевозит велосипеды.

Согласно утвержденным ЕП правилам, пассажиры с ограниченной подвижностью имеют право на необходимую помощь на каждой крупной станции. Кроме того, такую помощь на больших и средних вокзалах должны предоставлять постоянно – пассажирам не придется заранее информировать о том, что им потребуется помощь. Для получения помощи на небольших станциях по-прежнему надо будет сообщить об этом заранее. Операторы железнодорожных вокзалов должны быть готовы к полному возмещению ущерба пассажирам, если в дороге будут испорчены или утеряны средства необходимые для их передвижения.

Второй аспект, очень важный для многих пассажиров во всей Европе – увеличение компенсаций за опоздание поезда. Если поезд опаздывает на значительное время, пассажиры смогут выбирать – или требовать возвращения денег за билет, или продолжить поездку и требовать частичное возмещение расходов. Европарламентарии выступают за то, чтобы размер компенсации увеличивался пропорционально времени опоздания поезда.

Самые важные и долгожданные новости, которые не изменятся в ходе дальнейшего утверждения нового порядка, - две. Первое, пассажиры не только имеют право требовать компенсацию, но и сохраняют за собой право продолжать поездку или воспользоваться другим маршрутом. Второе, чтобы избежать ситуаций, когда пассажиры из-за опоздания поезда не успевают на другой поезд, уравнивают права пассажиров, которые едут по одному билету или по двум разным. Это значит, что все пассажиры должны получать одинаковую информацию, помощь и компенсацию.

ЕП также отклонил предложение, в соответствии с которым операторы железной дороги могли бы не платить компенсации при форс-мажорных обстоятельствах.

Наконец, третье изменение – порадует любителей велосипедов. Было решено, что у пассажиров поездов есть право на перевозку велосипедов в скорых поездах, в поездах, следующих на большое расстояние и в международных поездах на тех же условиях, что и на поездах, которые ездят внутри страны. Новые и обновленные поезда должны предоставлять место для перевозки велосипедов.

Keliaujančiųjų traukiniais taisyklės DELFI

Жители Литвы и поезда

В 2018 году результаты опроса "Евробарометра" показали, что 80% европейцев хотя бы изредка ездят на поездах. В статистику включают как национальные, так и международные маршруты. Больше всего поездами пользуются жители Австрии (27%), Германии (22%) и Словакии (21%), а меньше всего жители Литвы (1%), Словении (3%) и Латвии (4%).

Жители Литвы недовольны качеством услуг, предоставляемых железной дорогой. Пассажиры из Литвы, Греции, Венгрии, Италии, Румынии и Болгарии относятся к тем, кто пессимистичнее других в Европе оценивают поездки на поездах. Это недовольство проявляется при оценке услуг, доступности вокзалов, поездок и надежности этих услуг (частотность рейсов, пунктуальность, подача информации, связанная с маршрутами и т.д).

Несмотря на такие результаты новейшего опроса, формируется позитивное мнение жителей Литвы о поездках на поездах. Центр защиты прав потребителей считает, что правам пассажиров уделяют много внимания – их приглашают участвовать в опросах о путешествиях по ЕС, поездах на территории ЕС, поездках по ЕС на автобусах, перелетах на самолетах. На странице Ассоциации также есть "справочник пассажиров", представлены права пассажиров, в них есть и информация о правах пассажиров железной дороги. Правда, ее давно не обновляли. Например, там еще упоминается Государственная инспекция железной дороги при Министерстве транспорта и коммуникаций, которая стала частью Литовской администрации безопасного транспорта в ноябре 2017 года, когда правительство объединило Государственную инспекцию транспортных дорог и Литовскую администрацию безопасного судоходства.

Председатель ведомства Паулюс Меряцкас заметил, что среди его коллег сейчас нет специалистов, которые могли бы комментировать ситуацию, связанную с правами пассажиров железной дороги в Литве. Но, упоминая, что он ознакомлен с исследованием (исследование оценки транспортных секторов, проведенное Еврокомиссией в 2016 г.), сказал, что ситуацию нельзя назвать плохой. Он проиллюстрировал это своей трудовой практикой.

"Жалобы по данному вопросу не поступают. Честно говоря, за всю историю, т.е. 15 лет, я не припомню, чтобы у нас были какие-то жалобы, связанные с поездами, железной дорогой", - сказал эксперт.

Глава проектов Департамента коммуникаций "ЛЖД" Новиле Алексеевайте на вопросы о правах пассажиров железной дороги отвечала лаконично, никакой статистики не приводила. На вопрос, были ли обращения в связи с перевозкой недееспособных пассажиров или информация об инцидентах, связанных с этим, она ответила так: "Большая часть парка "ЛЖД" - это низкопольные поезда, которые приспособлены для людей со спецпотребностями. Таким пассажирам предоставляют услугу ввоза/вывоза из вагона, если в этом есть необходимость".

На вопрос, как часто люди обращаются, требуя компенсации, точного ответа также не было. Алексеевайте лишь акцентировала, что в Литве поезда опаздывают редко, а если такое случается, то в силу серьезных причин.

"Надолго поезда опаздывают только по очень серьезным причинам, например, если проводят ремонт инфраструктуры, происходит несчастный случай, ДТП. Такое бывает нечасто. Информацию о компенсациях можно найти на сайте www.traukiniobilietas.lt", - заметила специалист.

На просьбу оценить решения ЕП в связи с расширением прав пассажиров поездов и поделиться планами в связи с переносом новых правил ЕС в Литву, Алексеевайте подчеркнула, что пока компания ориентируется только на действующие правила.

"Сейчас окончательный текст новых правил еще согласовывают, поэтому "ЛЖД" руководствуется действующими правилами перевозки пассажиров", - сказала она.