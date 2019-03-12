Об этом речь шла на Книжной ярмарке, когда Кояла представил свою книгу "Европа? Беседы с президентами, министрами, советниками и таксистами о нашем будущем". Во время дискуссии обсуждались вызовы, с которыми Европа сталкивается сейчас, и которые ждут ее в будущем, угроза России как фактор, объединяющий ЕС и отношения внутри ЕС и между национальными государствами.

В дискуссии принимали участие автор книги Кояла, редактор Verslo klasė Каткявичюс, глава представительства ЕК в Литве Арнольдас Пранцкявичюс, обозреватель Донатас Пуслис. Модератор дискуссии - Эдмундас Якилайтис.

"Единая Европа для России просто слишком велика", – сказал Кояла, поэтому стремление России расколоть Европу - это долгосрочная и логичная стратегия.

Он акцентировал важность нынешних санкций в отношении России, поскольку ЕС никогда еще не применял такие дорогостоящие для нее же санкции в отношении другой страны в течение такого длительного времени. Кояла заметил, что есть страны, которые хотели бы хотя бы смягчить эти санкции, однако должен быть важен сам факт, что санкции продолжаются.

Пранцкявичюс, опираясь на слова бывшего председателя ЕП Мартина Шульца, заверил, что в тот день, когда Европа договорилась о санкциях <…> по сути впервые в истории родилась настоящая единая внешняя политика Евросоюза.

По его словам, это потребовало от стран единства и воли, особенно от Германии, ежегодная торговля которой с Россией в то время оценивалась в 84 млрд. евро.

Пуслис акцентировал, что санкции удается поддерживать именно потому, что страны объединяет сообщество, ведь "никто не хочет быть первым", повторял мысль Марка Галеотти обозреватель. Если бы не было ЕС, то Россия договорилась бы об отмене санкций с каждой страной в отдельности, а сейчас страны поддерживают санкции во избежание чувства вины за неподдержку "фронта". "Это еще одно доказательство, почему это важно для Европы", – подчеркнул Пуслис.

"Нас пытались разделить, некоторые страны постоянно пытались подкупить и перетянуть на свою сторону, но сделать это не удалось, и сегодня даже правительство Италии, которое шло на выборы с заявлением, что в первый же день работы откажется от санкций в отношении России, уже трижды продлило их действие", - сказал Пранцкявичюс.

Каткявичюс считает, что Европа лишь понемногу начинает осознавать "разлагающее влияние России". Он заверил, что сегодня агрессия совсем иная – "Не кулака и удара, а медленно распространяющегося разложения". Единственное лекарство, способное защитить от этой специфической агрессии, Aпо его мнению, это прозрачность, только вопрос, готова ли к этому сама Европа.

Пранцкявичюс подчеркнул, что это осознание пришло не столько после событий в Украине и аннексии Крыма, войны на Донбассе, а ,после того как Россия пыталась оказать влияние на результаты выборов во Франции и Германии, когда Россия по сути стала атаковать демократические системы в странах Западной Европы.

Единство западных стран доказала и "афера со Скрипалями" – использование химического оружия в другой стране. Пранцкявичюс считает, что это показало отчаянность и безуспешность действий России, что она перешла все границы. "Это гарантировало беспрецедентный ответ со стороны Европы и Америки, впервые в истории in corpore было выслано такое количество российских дипломатов", – напомнил он.

Кояла считает, что наибольшую опасность для существования ЕС представлял миграционный кризис 2015-2016 гг. Потоки мигрантов снизились на 95%.

Однако Кояла заметил, что проблемы преемственны и часто повторяются. "Поэтому нам надо уже сейчас, пользуясь опытом 2015 г. предотвратить то, что ждет в будущем. Я думаю, что это будет вопрос существования Европы в широком смысле, не только Евросоюза", - сказал он.

Пранцкявичюс считает, что некоторую проблему создает и неуверенность в себе европейских ведомств. А взаимные упреки между ведомствами и правительствами отнимают время, которое можно было бы посвятить созданию и осуществлению больших и важных идей.

"Brexit показывает, что 27 голов, которые считали полным тотальным бюрократическим бардаком, способны действовать координировано, эффективно и ясно", – сказал Каткявичюс и прибавил, что тут в плане имиджа Великобритания проигрывает.

Когда ищут ответ на вопрос, как в будущем будет выглядеть Европа, часто говорят о модели федеративного государства, однако собеседники не акцентировали этот момент и подчеркнули, что большее объединение ЕС не означает, что исчезнет национальное своеобразие стран.

Кояла вообще не склонен противопоставлять национальные государства и ЕС, который, по его мнению, именно потому и работает, ради того и создан из национальных стран, и эта модель, несмотря на критику за медлительность, бюрократизм, сложность, все же движется вперед.

Обозреватель Пуслис сказал, что выживание Литвы как национального государства как раз-таки и зависит от существования ЕС, поскольку в межвоенные годы, по его мнению, существенной проблемой было отсутствие надежного Союза. "Это и в наших интересах, как национального государства, наш интерес - крепкий Евросоюз", - сказал он.