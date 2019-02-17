Как повысить устойчивость к фейковым новостям и сохранить единство в Европе? – эти и другие вопросы обсуждали 25 января в Вильнюсском доме Европы на ежегодной конференции Quo vadis, Europa?

Конференцию открыл и с приветственной речью выступил экс-президент Литвы Валдас Адамкус, подчеркнув, что вышеупомянутые угрозы – манипуляция, фейковые новости – порождают атмосферу недоверия, раскол, покушаются на самое сердце демократии.

С ним согласился министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, обратив внимание на другой важный поворот в истории Евросоюза – процесс Brexit – как последствие информационных войн и пропаганды.

Раньше политики лгали иначе

Однако, все же почему, несмотря на более качественное образование, людьми так легко манипулировать? – на этот вопрос пытался ответить гость из Бристольского университета, профессор Стефан Левандовский, представив свои исследования на тему фейковых новостей.

"Все говорят об эпохе постправды (post-truth world), и я думаю, что одна из причин этого - индивид, президент Трамп, который, согласно появившейся несколько дней назад информации Washington Post, за 730 дней сделал 8158 неверных или вводящих в заблуждение заявлений и у него это получается все лучше", – сказал профессор.

"Но что такое постправда на самом деле? Мне не очень нравится этот термин, поскольку он заставляет полагать, что до постправды была какая-то правда. Говоря о постправде, мы на самом деле говорим о своеобразной утрате благодати. Как будто совершенно неожиданно мы стали нечестными и решили перестать говорить правду", – сказал ученый.

Левандовский обратил внимание на тот факт, что на самом деле люди в наши дни больше доверяют авторитетам и их способности говорить правду. Например, согласно проведенному в Великобритании исследованию, в 1997 году всего 65% людей верили ученым, а в 2016 г. этот показатель увеличился до 80%. По данным 2017 года, в таких странах как, например, Германия, Швеция и Швейцария, науке не доверяли всего 5–20% популяции.

Кроме того, по словам профессора, неправильно наделять ложь аурой аутентичности, поскольку политики лгали и прежде, отличались лишь стратегии лжи и пропаганды.

"Итак, что изменилось? Я думаю, изменилось отношение политиков ко лжи, фактам и доказательствам. Опираясь на работы моих коллег МакКрайта и Данлопа, я считаю, что от крепкого реализма мы перешли к крепкому конструктивизму.

Что я хочу сказать? Хочу сказать, что 10 или 20 лет назад, когда появлялись фейковые новости, их тщательно создавали для достижения определенных целей. Значит, некоторые политики могли ввести нас в заблуждение в вопросах оружия массового уничтожения. Это были организованные усилия. Также есть люди, которые отрицают глобальное потепление, науку о климате, но все эти люди оспаривают ту же реальность.

Тони Блэр и Джордж Буш нам говорили, что сейчас в Ираке, в нынешней реальности, есть оружие массового уничтожения, но все эти люди, инспекторы ООН, говорили: "Мы ничего не нашли, мы не считаем, что там что-то есть". Но это было обсуждением той же реальности", – сказал Левандовский.

Tonis Bleiras (kairėje) ir Džordžas V. Bušas (dešinėje) © DELFI koliažas (scanpix nuotr.)

Нынешние усилия в деле распространения фейковых новостей профессор называет эпистемической бесчувственностью, такой мир он характеризует как хаотичный, наполненный неограниченной свободой слова и убежденностью в своей правоте:

"Дональд Трамп - прекрасный пример, еще один пример - кампания Brexit в Великобритании. По моим данным, все, что было сказано в ходе этой кампании, было неверным, а когда этих людей поймали на лжи, они сказали: "Кого это волнует? У нас есть альтернативные факты". Это новейшее творение людей, заявление, что ты можешь считать это фактами, но у меня есть альтернативные факты. Больше нет споров о той же реальности. Никто даже не притворяется, что о чем-то можно договориться".

Каковы последствия перемен? По данным Левандовского, они не такие, на какие можно было надеяться. Несмотря на то, что Трампа постоянно разоблачают люди, проверяющие достоверность фактов, его рейтинги из-за этой лжи не претерпевают больших колебаний. Хотя сейчас многие люди не одобряют политику президента, у него все еще много сторонников, большая их часть – республиканцы.

Правда избирателей интересует не всегда

Опросы показали, что политические взгляды больше всего влияют на способность человека реагировать на ложь, чем реальность самих фактов. Несмотря на то, что 61% жителей Америки считает, что их президент почти всегда лжет, среди них всего 22% - республиканцы, остальные 76% убеждены, что он прав. А с демократами все обстоит иначе – 94% демократов считают, что Трамп всегда лжет и лишь 5% считают, что он говорит правду.

Дальнейшие исследования показали, что ложь политика незначительно влияет на результаты выборов уже только потому, что избиратели знают, за кого хотят голосовать. Итак, даже выяснив, что Трамп лжет, люди были склонны утверждать, что это никак не влияет на их решение голосовать за него.

Выяснилось, что на решения европейцев факты тоже не очень влияют. Чтобы это доказать, Левандовский опирался на статистику Brexit. Согласно статистике, несмотря на то, что большинство жителей Великобритании поддержало выход из ЕС, поскольку он должен снизить поток иммигрантов, кампанию Brexit больше всего поддержали те регионы, где иммигрантов было меньше всего.

Между тем регионы, где иммигрантов было больше всего, голосовали за то, чтобы Великобритания осталась в составе ЕС. Значит, люди, которые каждый день сталкивались с иммигрантами, совсем не хотели, чтобы произошел Brexit, который должен разрешить эту ситуацию.

Фейковые новости как знак аутентичности

Ученый вопрошает: зачем людям нужна вся эта ложь, и что лежит в основе популярности Трампа: "Есть такой момент, по словам Hahlo и его коллег, как аутентичность лгущего демагога. Если проанализировать действия Трампа, а он тут наилучший пример, его ложь можно опровергнуть в течение 10 секунд. Недавно он соврал, сказав, что две недели не выходил из Белого дома, а сам за два дня до этого был замечен во Флориде, где играл в гольф. Зачем говорить неправду там, где она быстро вскроется?

Возможно, своей ложью он демонстрирует пренебрежение различным ведомствам. Правда - концепт ведомств (авторитетов). Нарушая эту норму, Трамп и его последователи демонстрируют свое пренебрежение нынешним ведомством. Говоря, что образование не дает пользы, он показывает пренебрежение. А всякий раз, демонстрируя пренебрежение ведомством, ты показываешь, что ты чемпион "среди настоящих людей". И Brexit, конечно, был связан только с "настоящими людьми", настроенными против ведомства".

Таким образом демонстрируется поддержка "простых" или "настоящих" людей, правда играет второстепенную роль. Самым важным становится аутентичность, а любое нарушение норм – фейковые новости, нападки на СМИ или нарушение законов общества – только поднимают уровень этой аутентичности.

Чаще всего потребность в такой аутентичности, попрании правил или фактов, появляется у людей, столкнувшихся с несправедливостью, как это было в Америке, когда после увеличения продуктивности труда зарплаты не увеличили. Это вызвало недоверие людей к власти и ведомствам.

Какой выход из данной ситуации предлагает Левандовский? По его словам, выходов, которые помогут отделить ложь от правды и пробуждающих доверие, немало. Это – требование отчета, отражение кибератак, "технологизация", обуздание процессов (не содержания), проверка фактов. Однако он подчеркнул особую важность эффективной коммуникации с людьми, повышение уровня информированности и публичное преподавание науки об информировании.