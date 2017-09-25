В опубликованном рейтинге самымх вляительных европарламентариев Кариньш занял 19-е место. В прошлом году в аналогичном исследовании VoteWatch Europe латвийский политик занимал 11-е место.
В Европарламенте Кариньш является членом комиссии производства, исследования и энергетики, а также входит в состав делегации ЕП по отношениям с США. Кроме того, он работает в комиссии экономических и монетарных дел.
Сответник депутата Иева Зиберга падение Кариньша в новом рейтинге (минус 8 мест по сравнению с прошлым годом) объяснила тем, что завершилась работа комиссии по расследованию связей и обмана с измерениями эмиссий в автопроизводительной отрасли, где у Кариньша была влиятельная позиция как у координатора Европейской Народной партии.
В этот раз в топ-70 самых влиятельных европарламентариев помимо Кариньша не попал никто из политиков стран Балтии. В прошлом году 58-е место в рейтинге заняла политик из Эстонии Кайя Каллас.
Первое место в рейтинге занимает президент ЕП Антонио Таяни, а второе делят председатель Европейской Народной партии Манфред Вебер и председатель альянсовой группы Социалистов и прогрессивных демократов Джанни Пителла. На 4-м месте — председатель объединенной группы Европейских Либералов и демократов Гай Ферхофштадт, на пятом — социалист и член альянсовой группы прогрессивных демократов Роберто Гуалтьери. В топ-10 также входят политики из Польши, Австрии, Германии, Испании, Великобритании, Италии и Бельгии.
Cамый влиятельный депутат Европарламента из стран Балтии - латвийский политик
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