В рапорте Health at a Glance сравнивают системы здравоохранения разных стран ЕС. Полученная информация не только позволяет оценить общую ситуацию и выделить проблемные сферы, но и демонстрирует странам-членам примеры хорошей практики, которые можно перенести на национальную почву.

Европа еще не научилась делать прививки?

Однако при выборе подходящей системы каждая страна в первую очередь должна оценить национальную ситуацию и полагаться на мнение экспертов - врачей. Что касается прививок, то, по словам Андрюкайтиса, решение, какой будет вакцинация - добровольной или обязательной - это искусственная и не приносящая пользы дискуссия. Важен лишь один вопрос – как обеспечить максимальное число вакцинированных.

В рапорте Health at a Glance подтверждается, что некоторые болезни, которых можно избежать с помощью вакцинации, в последнее время стали проявляться в разных местах Европы. В документе также сказано, что для обуздания ситуации и пресечения распространения опасных болезней, в первую очередь надо увеличить число вакцинированных людей, особое внимание надо уделять вакцинации детей.

Еврокомиссар признал, что Европа еще не освободилась из тисков таких опасных болезней как корь, но заверил, что ЕС намерен побороть эту болезнь до 2020 года.

В этом, возможно, поможет мнение Еврокомиссии и Европарламента о том, что нужно делать все, чтобы общество поняло важность вакцинации.

Литва на европейской карте заболевания корью

Многие страны-члены ЕС применяют эффективные программы вакцинации детей от таких болезней, как корь. Однако в рапорте сказано, что из-за снижения числа людей, делающих прививки, нехватки вакцины, не удается избежать вспышек заболевания корью.

Несмотря на то, что ЕК побуждает бороться с противостоянием прививкам, корь по-прежнему распространяется по Европе. За 12 месяцев до мая 2018 года в ЕС зарегистрировали 13 475 случаев заболевания корью. Это почти на 5000 больше, чем за предыдущий год. Почти 85% случаев - это 8500 - были зафиксированы в Италии, Греции, Франции и Румынии.

В основном болезнь диагностировали у тех, кто не был привит от кори – особенно у детей до года. Также были случаи заболевания у тех, кто не сделал повторную прививку.

Врачи ЕС напоминают, что болезни не знают границ – около 10% всех случаев заболевания корью - это случаи заболевания во время поездок. Корью заболевают и сами путешественники, и те, кого они заражают, вернувшись на родину.

По данным 2017 года, в Литве прививки сделали 94% детей, это считается хорошим результатом. Но это не спасло страну от кори. В начале декабря 2018 года сообщили, что завезенным в Литву из Украины вирусом кори заразились жители Висагинаса. Через несколько недель очаг заболевания корью зафиксировали в Игналинском и Вильнюсском районах.

Врач Рута Мацюлявичене: волна болезни заставляет задуматься не всех

Врач Tavo klinika Рута Мацюлявичене уверяет, что жителям Литвы нужно больше информации о прививках и ввести систему, которая заставит тех, кто не делает прививки, брать всю ответственность на себя.

"Должны установить обязательные прививки, которые защищают от потенциальных смертельных болезней. Если родители отказываются делать прививки ребенку, конечно, никто в тюрьму сажать не будет и штраф давать не будет, но такого ребенка нельзя будет отдать в коллектив – ни в подготовительную группу, ни в школу. Такая модель действует в США. Это могло бы быть консенсусом для наших политиков и врачей", – сказала врач.

По ее словам, люди, которые отказываются от вакцинации, не понимают, что представляют опасность для общества. Никто не акцентирует информацию о том, что такие люди - уязвимая часть общества, которая при определенных условиях становится разносчиком заболеваний.

"Когда появляется критическая масса непривитых и уязвимых людей, болезнь может распространиться со всеми вытекающими последствиями. В 2018 году в Европе зафиксировали 43 000 случаев заболевания корью. Такого еще никогда не было. Из-за отказа от вакцинации стала распространяться корь, если так будет продолжаться и в будущем – появится дифтерит, полиомиелит", – предупреждает Мацюлявичене.

Случаи заболевания корью в Висагинасе и других местах Литвы - это предупреждение, но его поймут не все.

"Есть люди, которые всегда найдут миллион аргументов безо всяких доказательств, что не надо делать прививки и что это чья-то выдумка, чтобы всех дурачить. Я всем говорю, что вакцинация - самое большое достижение людей в сфере медицины за все время ее существования. Я делаю прививки сама, делаю их моим детям и внукам, поэтому рекомендую делать это и пациентам. Тем, кто активно выступает против, в резкой форме говорю – я зарабатываю на тех, кто не делает прививки", – сказала врач.

Она не отрицает, что вакцина, как и любые лекарства, имеет побочное действие. Но эти побочные действия указаны в аннотации, это небольшая "цена", по сравнению с тем, что такое, например, корь.

"Я не могу сказать, что никогда не бывает реакции. Бывают, это указано и в инструкции производителя. Ведь один человек из миллиона может умереть и от таблетки аспирина. Но это не значит, что аспирин - плохое лекарство, которое нельзя употреблять. Мы все это знаем. Я видела и что такое менингококковая инфекция, и корь, и даже сложные случаи ветрянки параллельно с энцефалитом, поэтому отказ от прививок у меня вызывает ужас", – сказала Мацюлявичене.