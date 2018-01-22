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Терроризм: возвращение боевиков из Сирии и женщины-радикалы
Аналитическая служба Европарламента опубликовала исследование, в котором обобщены главные проблемы Евросоюза в 2018 году. Документ, состоящий из десяти глав, предназначен для евродепутатов и работников парламента. DELFI ознакомился с содержанием написанного, выделив несколько новых тенденций.
Vėliava
© DELFI / Domantas Pipas

В первую очередь, обращает на себя внимание подборка вопросов из внешней политики. В ней отсутствуют такие темы, как Россия-ЕС, "Восточное партнерство", конфликт в Украине, Иран, нестабильность на Ближнем Востоке, зато большой раздел уделен анализу рисков наращивания ядерного потенциала Северной Кореи и методам борьбы с фейковыми новостями. Среди вопросов внутриевропейской повестки нехарактерно часто упоминаются темы социальной политики, хотя формально они пока еще находятся в компетенции национальных правительств, а также подробно анализируются возможные финансовые риски с учетом предстоящего "Брекзита".

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Терроризм: возвращение боевиков из Сирии и женщины-радикалы
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