В первую очередь, обращает на себя внимание подборка вопросов из внешней политики. В ней отсутствуют такие темы, как Россия-ЕС, "Восточное партнерство", конфликт в Украине, Иран, нестабильность на Ближнем Востоке, зато большой раздел уделен анализу рисков наращивания ядерного потенциала Северной Кореи и методам борьбы с фейковыми новостями. Среди вопросов внутриевропейской повестки нехарактерно часто упоминаются темы социальной политики, хотя формально они пока еще находятся в компетенции национальных правительств, а также подробно анализируются возможные финансовые риски с учетом предстоящего "Брекзита".