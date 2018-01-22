В первую очередь, обращает на себя внимание подборка вопросов из внешней политики. В ней отсутствуют такие темы, как Россия-ЕС, "Восточное партнерство", конфликт в Украине, Иран, нестабильность на Ближнем Востоке, зато большой раздел уделен анализу рисков наращивания ядерного потенциала Северной Кореи и методам борьбы с фейковыми новостями. Среди вопросов внутриевропейской повестки нехарактерно часто упоминаются темы социальной политики, хотя формально они пока еще находятся в компетенции национальных правительств, а также подробно анализируются возможные финансовые риски с учетом предстоящего "Брекзита".
- 1. Без Путина, с Ким Чен Ыном: Европарламент выбрал 10 поводов для беспокойства в 2018 году
- 2. Терроризм: возвращение боевиков из Сирии и женщины-радикалы
- 3. Фейки и тролли: дезинформация и кибербезопасность
- 4. "Брекзит": вопросов больше, чем ответов
- 5. Неравенство: общие социальные стандарты
- 6. Миграция: давление на Европу не уменьшится
- 7. Молодежь: безработные евроскептики
- 8. Выборы в Европарламент: как это будет теперь
- 9. Евро: что ждет еврозону?
- 10. Товарищ Ким: почему Северная Корея беспокоит ЕС
- 11. Show me the money: каким будет финансирование Евросоюза
Без Путина, с Ким Чен Ыном: Европарламент выбрал 10 поводов для беспокойства в 2018 году (12)
Аналитическая служба Европарламента опубликовала...
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