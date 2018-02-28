Причина этого — в аномальных для Европы морозах. В 2017 году от них погибло 60 человек, в Греции температура достигала непривычных для нее 15 градусов ниже нуля по шкале Цельсия. Тогда же в США от катаклизма замерз Ниагарский водопад, а в Стамбуле выпало 40 сантиметров снега.

В этом году морозы пока не достигли своих пиковых значений, но метеорологи обещают, что они будут лютовать еще две-три недели.

В СМИ катаклизм прозвали Beast from the East ("Зверь с Востока"), потому что арктический циклон, как и российский газ, пришел в Европу из Сибири.

В этом году неожиданно было и то, что морозы обрушились на Европу в самом конце зимы, застав потребителей врасплох. "Подземные хранилища с газом в Европе оказались истощены — потребители не ожидали, что будет так холодно и не запасли достаточно осенью, в сезон закачки", — рассказывает аналитик "ВТБ Капитал" Кирилл Комаров.

Точную зависимость между температурой воздуха и потреблением газа высчитать сложно. "Сложно сказать, что если температура падает, допустим, на пять градусов, продажи повышаются на сколько-то кубометров. Во всех странах разная ситуация и возможность заменить российский газ чем-то еще", — говорит сотрудник "Газпрома", который попросил не называть его имени.

Аналитики утверждают, что удачная для "Газпрома" зима положительно скажется при прочих равных и на результатах года, хотя морозы длятся обычно не больше трех недель. "Пока мы не пересматривали прогноз по объему экспорта в большую сторону, потому что непонятно, сколько продержатся такие температуры", — говорит Комаров.

2017 год стал для "Газпрома" рекордным по объему экспорта в Европу, тогда было продано почти 194 млрд кубометров газа — на 8% больше, чем годом раньше. Правда, помогла не только зима, но и жаркое лето. В жару растет потребление электроэнергии, для производства которой зачастую тоже используется газовое топливо.

Почти 40% российского газа в Европе потребляют рядовые граждане для обогрева жилья и приготовления еды. Для производства электроэнергии и тепла используется 30%, а на промышленные предприятия поступает около четверти газа.

Газ против возобновляемой энергии

"Газпрому" не всегда удавалось сыграть на погоде. Зимой 2012 года Европа столкнулась с еще более страшным катаклизмом, чем в последние два года: тогда погибло 80 человек. Но в тот год "Газпром" поставил туда почти на 30% меньше, чем в рекордный 2017 год.

Европейские покупатели жаловались на недопоставки, а Владимир Путин (тогда премьер-министр) на совещании признал, что зимой у "Газпрома" возникли "определенные напряжения" с поставками газа, и порадовался, что "глобальных потрясений" удалось избежать.

"Тогда "Газпром" обвиняли в использовании газа как оружия, но вряд ли это так," — говорит ведущий аналитик АКРА Василий Танурков.

Причиной могли быть технические проблемы, писали "Ведомости" со ссылкой на источники в компании — всплеск спроса был разовым, и возможности "Газпрома" по добыче не смогли его удовлетворить. Уже после этого было введено в эксплуатацию крупное Бованенковское месторождение. Но такого ажиотажного спроса, как был в 2012, все равно не наблюдается — добыча в 2017 году была меньше, чем в 2012 (472 млрд куб. м против 487).

Несмотря на перебои 2012 года, теперь "Газпрому" даже удалось нарастить свою долю на газовом рынке в Европе — с 23% в 2010 году до 34,7% по итогам 2017 года. К 2030 году компания планирует довести свою долю до 35-38%.

Впрочем, это рост на падающем рынке. Европа снижает собственную добычу газа, а доля газа в структуре потребления хоть и медленно, но снижается (с 25% в 2010 году до 23% в 2016). На возобновляемую энергию в Европе сейчас приходится 13% против 10% в 2010 году, и ее использование растет.