Зов переработчиков о помощи: защитите нас от Lidl

Это обращение не подписал Pieno centras – организация, объединяющая почти всех переработчиков молока.

В документе сказано:"У сетей есть практически одинаковые условия выбора литовской продукции и хорошим примерам розничной торговли литовскими товарами должны следовать все торговые сети, именно потому, что в Литве есть возможности производства, есть желание и приоритет потребителей, и совсем непонятно, почему части торговцев не удается поставлять больше литовской продукции, они заменяют ее импортной? Мы говорим не о каких-либо эксклюзивных товарах, а о товарах массового потребления, цены на которые такие же, как и на продукцию того же качества иного происхождения.

Значит, литовский покупатель не выигрывает в цене, и цены из-за ввозимых товаров на прилавках практически не снижаются, а наносимый литовской экономике ущерб растет, поскольку в Литве снижается производство и переработка, теряется большая часть ВВП, не трудоустраивают людей, не платят зарплаты, ряд налогов. Место производства товара - это не просто нейтральная информация на этикетке, она несет в себе информацию об экономической пользе или ущербе для страны".

Это обращение касается сети Lidl, в нем хвалят политику сети Maxima LT.

"На встречу в Министерство сельского хозяйства были приглашены как представители Lidl, так ассоциации торговцев, но никто не пришел. Мы считаем, что это вопрос государственного уровня. Нам нужна поддержка. Например, возобновление создания знака, которым отмечают произведенные в Литве продукты", – сказал директор Литовской ассоциации мясопереработчиков Эгидиюс Мацкявичюс.

Он сказал, что помощью этому знаку была бы и установка о необходимости включения литовских продуктов в условия конкурсов госсзакупок – при закупке продуктов для армии, школ. Бизнес будет использовать знак, когда появится его ценность.

"У нас есть 3 или 4 знака, но ни один из них не работает", – сказал Мацкявичюс.

Другой момент, о котором любят говорить - это влияние сети Lidl на переработчиков. Мацкявичюс сказал, что эта сеть ориентирована на сегмент дешевой мясной продукции.

"Данные должна собрать Государственная продовольственно-ветеринарная служба, может, другие ведомства, чтобы оценить, насколько там много литовских товаров. Это так называемые мягкий меры, поскольку государство не располагает возможностями жесткого регулирования. Они что хотят, то и делают, а нам приходится искать способ сделать так, чтобы покупатели выбирали нашу продукцию. Эта сеть пока несподручна для наших производителей", – сказал Мацкявичюс, который не скрывает, что хотел бы видеть больше поддержки со стороны государства, чтобы импортные товары в магазинах были эксклюзивные товары, а не идентичные тем, которые производят в Литве.

Пресс-секретарь Lidl Валдас Лопета сказал, что сеть строго следует законам и установкам ЕС.

"Наши требования безопасности и качества часто выше действующих на рынке, мы их применяем и в отношении поставщиков, независимо от страны-производителя. Части литовских переработчиков пришлось делать дополнительные инвестиции, чтобы их продукция отвечала нашим требованиям и оказалась на наших прилавках. Мы рады, что за три года нашей деятельности число партнеров среди литовских производителей неуклонно росло и растет. У нас уже есть немало историй успеха, когда перед работающими с нами поставщиками открылись не только литовский, но и зарубежные рынки", – сказал Лопета.

Он привел примеры. "Экспорт продукции Varėnos pienelis после начала сотрудничества в Lidl вырос почти в три раза.

"Мы в нашей рекламной кампании это и акцентируем: ответственное отношение к качеству продукции и безопасности - вот ключ и успешному партнерству с Lidl. В самих магазинах найти литовскую продукцию несложно, поскольку на большей части упаковок есть знак Pagaminta Lietuvoje (Произведено в Литве).

В ассортименте постоянно есть продукция и литовских производителей, фермеров. Соотношение продукции литовских производителей, по сравнению с импортной, меняется, поскольку ассортимент пересматривают и пополняют каждую неделю", – уверяет Лопета.