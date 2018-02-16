В редакцию DELFI обратились работники одного магазина бытовой техники, находящегося в шяуляйском ТЦ Saulės centras, возмущенные тем, что им целый день приходится проводить в полупустом магазине.

"Магазины, работающие в ТЦ подписали жесткое соглашение об аренде, поэтому Saulės miestas сам решает, когда мы будем работать, а когда - нет. У нас нет выбора.

В такой праздник работать - большой грех, праздник прекрасен, мы как и другие люди, хотим его праздновать", – сказал один из работников.

Ему понятна и позиция ТЦ, все дело в конкуренции, в праздники работают и другие шяуляйские ТЦ – Akropolis, Tilžė, Bruklinas, значит ТЦ должен работать, но неясно, почему нельзя сделать исключение для некоторых магазинов.

Работник также возмущен, что магазины работают практически без выходных. Работники работают не только по воскресеньям, но и на второй день Рождества, на Пасху и т.д.

"В году у нас бывает два выходных – первый день Рождества и Новогодняя ночь. Так уж повелось в бизнесе – конкуренция большая, я понимаю администрацию ТЦ, которая не хочет уступать, но оборота в праздники не бывает, покупателей – единицы. Их аргумент - если сократим время работы хотя бы на час, покупатели уйдут в другие ТЦ.

Я понимаю, что людям может понадобиться хлеб, другие продукты, но телевизор, холодильник, плита вряд ли во второй день Рождества для людей актуальны.

Поэтому работники вынуждены работать в пустом магазине, ходить с места на место, убивая время. Кроме того, это большие расходы для компании", – сказал он, заметив, что в праздники люди чаще приходят в ТЦ за развлечениями и в кафе и рестораны.

Работник сказал, что если магазин не будет работать в праздник, ему грозят большие штрафы или расторжение договора об аренде. Поэтому он считает, что власти могли бы запретить работать в праздники.

Представитель Saulės miestas Ирманте Свенсене сказала DELFI, что их ТЦ - не исключения, работают все торговые центры.

"Мы следим за общей тенденцией, связанной с сокращением рабочего дня в праздники, но в Литве нет практики дополнительных выходных.

Работники нашего ТЦ, как и многих других ТЦ, не работают не два, а три дня в году: Рождество, Новый год и первый день Пасхи", – уточнила она.

Но она заверила, что если какой-то магазин хочет не работать в какие-то другие дни, он может это делать.

Исполнительный директор Литовской ассоциации торговых компаний Лауринас Вилимас сказал, что пока сами покупатели не хотят, чтобы ТЦ в праздники не работали.

"Здесь есть две стороны. Опросы покупателей показывают, что они хотят, чтобы магазины в праздники работали.

С другой стороны – это социальный вопрос, вопрос прав и интересов самих работников. Думаю, регулировка на уровне закона – не самое лучшее решение, компании, видя, что такая работа не приносит прибыли, могли бы договориться между собой и решить этот вопрос", – sakė jis.

Вилимас согласился с тем, что подобных дискуссий появляется все больше.

"Такое регулирование без учета условий рынка и ожиданий покупателей, конкуренции – опасно.

Есть логика бизнеса, регулирующие труд законы, если работникам не нравится политика работодателя, они могут идти к другим", – сказал Вилимас.

DELFI напоминает, что дискуссии о запрете работы магазинов в праздники возникали уже не раз. В конце прошлого года в интервью DELFI владелец Norfa mažmena Дайнюс Дундулис предложил идею для Литвы – запретить работу ТЦ в воскресенье и регламентировать время работы.

В январе подобный закон был принят в Польше.

Однако Вилимас заметил, что следовать примеру Польши мы не должны.

"Польша давно уже не должна быть примером, особенно в сфере регламентирования бизнеса, поскольку сам ЕС неоднократно предупреждал ее за разные решения, которые порой идут вразрез с логикой, уже не говоря о бизнес интересах или интересах самих людей. Популизм там силен. Это не пример", – сказал он.