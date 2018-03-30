"Ничего себе, какая красота. И как покрашены", – удивляется в репортаже TV3 пенсионерка, которая ходит по рынку. Женщина увидела расписанные гусиные яйца. Однако такая экзотическая красота в Паневежисе на рынке стоит 5 евро за штуку.

По 5 евро за штуку продают не только расписанные гусиные яйца, но и сырые.

"Красиво. Но только посмотреть, не покупать. На самом деле это очень дорого", – сказал Казимерас.

Его мнение поддержали многие покупатели. Все согласны, что 5 евро за штуку - это очень дорого. "Ужасно, страшно дорого", – сказала Валентина.

Еще одна женщина пошутила, сказав, что надо бы завести гусыню на балконе, ведь, как оказалось, гусиные яйца золотые.

"Это каждый оценивает по своему карману. И нам нехорошо просить за яйцо 5 евро. Понимаете, нам каждый гусенок дороже обходится. Нам жалко, но люди хотят", – сказал птицевод Бронюс Светикас.

Таких торговцев редкими яйцами, как Светикас, на рынке немного. Некоторые продают утиные яйца, которые, по их словам, люди охотно покупают как украшение стола. Расписанные утиные яйца продают по 40 евроцентов за штуку. По словам торговцев, в этом году популярны и перепелиные яйца.

"У нас есть куры разных пород. Одни дают белые яйца, другие темные, у третьих яйца зеленоватые. Даже красить такие не надо", – рассказал Светикас.

По его словам, с каждым годом растет спрос на уже расписанные яйца, за них он просит по 4-5 евро.