По данным Go Vilnius, в первые 6 месяцев этого года в столице стало больше туристов, которые оставались здесь на ночлег (на 7,9% больше, чем в тот же период 2017 г.). DELFI интересовался, ощутили ли это гостиницы, и чего не хватает туристам.

В Литве выросло число туристов из Японии (20,4%, 11 700) и США (8,0%, 20 000).

Представители гостиниц отметили, что туристов из США на самом деле стало больше. И если прежде это были потомки литовских эмигрантов, то сейчас - несвязанные с Литвой американцы. Японцы приезжают как группами, так и индивидуально.

По словам представителей гостиниц, рост туристов вызывают разные факторы, но основные – инвестиции частного бизнеса в рекламу за рубежом и реклама Вильнюса.

На вопрос, что еще обусловило рост числа туристов, Леймонтайте ответила: "Я бы хотела выделить безопасность. Этот регион видят как безопасный для туристов. В мире есть немало зон, которые внезапно стали небезопасными, о них сообщали в неприятном контексте. Имя Литвы в плане безопасности звучит хорошо".

С этим утверждением согласна и глава гостиницы Crowne Plaza Юрате Сниткене. "Если оценить уровень безопасности в других странах Европы, то страны Балтии отличаются в хорошем смысле", – сказала она.

Леймонтайте сказала, что неплохой эффект дает и реклама "из уст в уста". Туристы рассказывают о Вильнюсе своим друзьям и родственникам и те едут посмотреть.

Леймонтайте напомнила и историю приезда в Литву журналиста журнала Forbes, который потом написал интересную статью о Литве, это тоже послужило хорошей рекламой.

Представители гостиниц, которые напрямую сталкиваются с туристами, рассказали, что большинство оставляет только хорошие рекомендации и советует посетить Вильнюс и своим близким.

"Вильнюс для них - откровение, это надо признать. Многие не надеются увидеть здесь то, что видят. Чисто, красиво, много заведений общепита, достопримечательностей – это для них новая страна, очень зеленая. Зелень все подчеркивают. Они рады, что открыли новую страну и рассказывают о ней друзьям, у нас есть постоянные клиенты, в основном из Скандинавии", – порадовалась Сниткене.

Леймонтайте заметила, что бизнес-туристов было бы еще больше, если бы в Вильнюсе инвестировали в сообщение и центр конференций в центральной части города. "Вильнюс - новый и неизвестный город, отчасти это плюс. Больная тема – сообщение, прилететь в Вильнюс сложно, а прямые рейсы очень важны, сейчас их число ограничено, – сказала она. – Чтобы туристов стало еще больше, конечно, нужен центр конференций в городе. Дворец спорта, о котором много говорят, был бы подходящим местом. Пока у нас нет такого места, сложно привлечь международные конференции и мероприятия, которые приносят хороший доход".

Для туристов, которые приезжают сюда в отпуск, по мнению Леймонтайте, нужно больше магазинов роскошных товаров и ресторанов.

"Для наших гостей выходные в Вильнюсе - идеальное место, есть что посмотреть, чем заняться. Если приезжают на более длительный срок, выясняется, что здесь не развита индустрия роскоши. Роскошных магазинов немного, их не хватает. Кроме того, нужно больше роскошных ресторанов, чтобы тут был более широкий выбор. В плане сервиса у нас есть в чем подтянуться, принимая гостей, но чаще всего литовцах отзываются, как о теплых и дружелюбных людях", – сказала представитель гостиницы Kempinski.