Те, кто хочет сбежать от городского шума и суеты, выбирают усадьбы сельского туризма в Литве. Но в последнее время усадьбы сталкиваются с трудностями.

Об этом рассказал Йонас Вищюс, который закрыл свое дело на неограниченное время. В свое время он одним из первых открыл усадьбу сельского туризма Viščių palivarkas в Кедайняйском районе, в Кебонисе.

"Мы начали свою деятельность в 2001 г. Тогда в районе я первый предложил такую услугу, а сейчас таких усадеб слишком много. Там, где живу я, в радиусе 2 км есть 5 таких усадеб. Уже нет такого количества людей, чтобы все они были заняты. Люди эмигрировали", – сожалел собеседник.

Он заметил, что дела лучше могут обстоять у тех, кто находится около водоемов.

"Не знаю, улучшится ли ситуация. Но такого плохого года, как этот, еще не было, – сказал хозяин усадьбы. – Я веду статистику с самого начала, так плохо еще не было. Всегда были заказы, их делали за полгода, за 4 месяца, даже за 10. А в этом году нет спроса".

Хозяин другой усадьбы - Medžiotojų sostinė - Видас Силвестравичюс подтверждает это.

"Ситуация меняется, и я думаю, меняется в худшую сторону, – сказал собеседник. – Я второй год являюсь членом совета Ассоциации сельского туризма. Я заметил, что работа еще есть у владельцев небольших усадеб. У тех, кто принимает 1-4 семьи. Но это маленькие усадьбы у озер или в других уникальных местах. Они быстро заполняются, там не нужен большой поток клиентов: заказали несколько семей и все. А большие испытывают стагнацию".

Силвестравичюс называет несколько причин - людей стало меньше; многие усадьбы ориентированы на внутренний рынок; услуги дорогие.

"Усадеб открылось очень много. Они ориентированы на внутренний рынок, внутреннее потребление, из-за границы к нам никто не едет, – сказал он. – Мы самая дорогая страна из находящихся рядом: в Латвии, Польше, Беларуси – дешевле, поэтому жители тех стран к нам не поедут. У них дешево и предложений достаточно. А с Запада мало едут, поскольку не многие говорят по-английски или по-немецки. Обычно владельцы усадеб - пожилые люди. Большинство знает русский, но по-английски и по-немецки не говорят. А без этого нет контакта с клиентом. Другой момент, почему к нам не едут - мы не та страна, где хороший климат".

Однако с таким мнением не согласен президент Литовской ассоциации сельского туризма Линас Жабалюнас.

"О ценах можно дискутировать без конца, я не согласен, что в соседних странах они ниже, нужно оценивать качество и категорию услуг, – заметил он. – Если говорить о Польше, возникает натуральный вопрос: почему в Дзукии отдыхает немало поляков, если у них дешевле?" – вопрошал он.

Он не согласен и с мнением, что в Литву неохотно едут иностранцы.

"А кто спрашивал мнение самих иностранцев? В усадьбах, работающих на внешнем рынке, 90% клиентов - иностранцы, – сказал Жабалюнас. – А те, кто работает на местном рынке, приспособили услуги для местных. Универсальным быть в этой сфере сегодня не получается, поэтому каждый выбирает своего клиента".

Силвестравичюс подтверждает печальную реальность - некоторые усадьбы закрываются, их продают. И такое продолжается уже несколько лет.

"Я не говорю, что это закат сектора, но роста в нем нет и не будет, это точно. Золотой век позади", - заметил он.

Силвестравичюс сказал, что еще держатся те, у кого мало работников, кто работает сам.

Жабалюнас подтверждает спад в последние несколько лет, но считает это последствием плохой погоды, а не правилом. Он считает, что перемены возможны, это связано с поведением людей, а оно меняется.