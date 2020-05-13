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В Литве продолжается карантин, ситуация с авиасообщением остается неясной, поэтому жители Литвы начали планировать отдых у себя на родине. Остались ли места в самых привлекательных усадьбах и где и за какие деньги можно отдохнуть в литовской деревне? Президент Литовской ассоциации сельского туризма Агне Вайткувене в передаче "Утро на Delfi" рассказала, об усадьбах сельского туризма в Литве.

"Сезон в усадьбах сельского туризма в этом году начался раньше обычного - с марта, как только объявили карантин, мы заметили, что на сайте atostogoskaime.lt выросло количество запросов. Люди стали искать усадьбы, в которых могли бы жить и работать во время карантина. Сначала усадьбы бронировали на две недели, но после продления карантина, продлевали и бронь – на месяц и даже дольше. Сейчас жители Литвы ищут усадьбы для летнего отдыха – на 1-2 недели на июль-август", - рассказала Вайткувене.

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Она заметила, что люди, которые арендуют усадьбу на длительный срок, торгуются, экономят деньги, а те, кто приезжает на несколько дней, денег не считают. По словам Вайткувене, усадьбы отличаются по качеству. Усадьбы, обозначенные 1-2 аистами соответствуют базовым требованиям, а 5-ю - роскошные.

В последнее время люди не жаловали усадьбы, но в этом году все будет иначе. Многие для отдыха в Литве будут выбирать усадьбы сельского туризма, поэтому бронировать место надо заранее, скоро свободных мест не останется. Хорошие и привлекательные места разбирают быстро. Пока большая часть дат не разобрана, цены не поднимутся, но летом, когда останется немного свободных мест, цены вырастут", - заметила Вайткувене.

Что касается цен, по словам Вайткувене: "В усадьбе с 1 аистом - это 8 евро на человека, но надо помнить, что условия там будут базовые. Там будет небольшая кухня, но, возможно, не будет отопления, развлечений, ресторана. Желающие получить больше удобств, выбирают более дорогие варианты. Средняя цена, которую литовцы готовы платить за отдых в усадьбе - 15-25 евро на человека. В усадьбе с 5-ю аистами цена как в гостинице – двухместная комната стоит 70-120 евро. Цены зависят от времени отдыха, даты - рабочие дни, выходные или праздники".

Вайткувене заметила, что особой популярностью у жителей Литвы пользуются отдельные домики на одну семью. Что касается дополнительных услуг - бань, саун и т.д., то тут пока ничего неизвестно, поскольку такие вещи после карантина будет регламентировать правительство.

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