По данным центра регистра, в 2018 году на рынке жилья в Литве (на больше, чем в 2017 году. Больше было истрачено только в 2007 году, когда на покупку жилья в общей сложности потратили 2,22 млрд. евро. Между тем общие показатели активности рынка жилья в 2018 году достигли наибольших высот с 2007 года - в 2018 году в Литве продано на 2% больше квартир и на 4% больше домов, чем в 2017 г.

В 2018 году рост продаж на рынке жилья наблюдался по всей территории страны – в 44 из 60 мэрий наблюдался рост. В Вильнюсе был достигнут рекорд всех времен - на покупку жилья истрачено 970 млн. евро или почти на 9% больше, чем в 2017 году и на 2% больше, чем в рекордном 2007 года.

В Вильнюсе самый быстрый рост наблюдается в сегменте индивидуальных домов, где в последние 5 лет фиксируется постоянный рост. Однако самые большие перемены в 2018 г. были зафиксированы в Каунасе, где на покупку жилья в 2018 году истрачено 271 млн. евро, это почти на 16% больше, чем в 2017 году. В Клайпеде в 2018 году фиксируется рост в 4% (почти 164 млн. евро), в Шяуляй – рост 4% (больше 57 млн.евро), а в Паневежисе - на 6% больше, чем в 2017 году (почти 40 млн. евро).

Если считать инвестиции на жилье на одного жителя крупного города, то они не меняются уже в течение длительного времени. В 2018 г, больше всего денег на квартиры и дома истратили вильнюсцы – на одного жителя приходится 1766 евро. На втором месте - Клайпеда (1105 евро). На третьем месте Каунас - 944 евро. Далее идет Шяуляй - 569 евро, Паневежис – 449 евро. По всей Литве на одного жителя приходится (за исключением жителей 5 крупных городов) 338 евро.